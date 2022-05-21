Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хали Тиам - статистика

Завершил карьеру
7 января 1994 (32), Дакар
#23 | Полузащитник
186 см | 80 кг
Сенегал
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алтай
29
1
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Алтай
1 : 1
16.04.2022
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Адана Демирспор
3 : 1
10.04.2022
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Алтай
1 : 2
02.04.2022
Антальяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Алтай
0 : 0
11.02.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Гезтепе
0 : 2
06.02.2022
Алтай
82' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Алтай
0 : 1
23.01.2022
Коньяспор
61' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Фенербахче
2 : 1
19.01.2022
Алтай
63' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Алтай
0 : 2
16.01.2022
Аланьяспор
1' - 71'
Турция. Суперлига, 20 тур
Кайсериспор
1 : 0
09.01.2022
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Касымпаша
2 : 0
25.12.2021
Алтай
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 18 тур
Алтай
1 : 2
21.12.2021
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Гиресунспор
3 : 1
17.12.2021
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Алтай
1 : 2
10.12.2021
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
26.11.2021
Алтай
1' - 90'
71'
Турция. Суперлига, 13 тур
Алтай
1 : 3
21.11.2021
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
1 : 0
06.11.2021
Алтай
1' - 90'
22'
Турция. Суперлига, 11 тур
Алтай
1 : 1
30.10.2021
Сивасспор
1' - 90'
61'
Турция. Суперлига, 10 тур
Йени Малатьяспор
2 : 1
22.10.2021
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Алтай
0 : 1
17.10.2021
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Газиантеп
4 : 1
03.10.2021
Алтай
1' - 62'
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
1 : 2
21.09.2021
Алтай
1' - 68'
44'
34'
68'
Турция. Суперлига, 5 тур
Алтай
2 : 1
17.09.2021
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
3 : 1
11.09.2021
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Алтай
0 : 2
29.08.2021
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
1 : 4
21.08.2021
Алтай
1' - 90'
27'
Турция. Суперлига, 1 тур
Алтай
3 : 0
14.08.2021
Кайсериспор
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Вагнер Лав выбрал три лучших игры в составе ЦСКА
14:30
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
14:16
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
8
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
1
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
5
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+