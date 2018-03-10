Джо Сбарра - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Сбарра
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Сбарра
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бертон Альбион
|5
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2018
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|28.04.2018
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|21.04.2018
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:2
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|14.04.2018
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|3:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|44'
|10.04.2018
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:5
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|02.04.2018
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|30.03.2018
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|3:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|17.03.2018
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|54'
|13.03.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|10.03.2018
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|06.03.2018
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)
|24.02.2018
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|20.02.2018
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|1:2
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|17.02.2018
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|10.02.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|03.02.2018
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:2
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|30.01.2018
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:3
|Рединг (Рединг)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|6:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.01.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|0:3
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|30.12.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:0
|Норвич Сити (Норвич)
|26.12.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:2
|Лидс (Лидс)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:2
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|16.12.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|09.12.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:2
|Престон (Престон)
|02.12.2017
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|25.11.2017
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|12.09.2017
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|15.08.2017
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|05.08.2017
|89' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:1
|Кардифф (Кардифф)