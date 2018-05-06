Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джо Сбарра - статистика

Завершил карьеру
21 декабря 1998 (27)
#26 | Полузащитник
178 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бертон Альбион
5
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Престон
2 : 1
06.05.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бертон Альбион
2 : 0
28.04.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Сандерленд
1 : 2
21.04.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бертон Альбион
3 : 1
14.04.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
44'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Бертон Альбион
0 : 5
10.04.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бертон Альбион
1 : 1
02.04.2018
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Кардифф
3 : 1
30.03.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Вулверхэмптон
3 : 1
17.03.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
54'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
13.03.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Бертон Альбион
0 : 0
10.03.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Бертон Альбион
0 : 2
06.03.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бертон Альбион
0 : 1
24.02.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Барнсли
1 : 2
20.02.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бертон Альбион
0 : 0
17.02.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
10.02.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Астон Вилла
3 : 2
03.02.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бертон Альбион
1 : 3
30.01.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Фулхэм
6 : 0
20.01.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бертон Альбион
1 : 3
13.01.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
01.01.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бертон Альбион
0 : 0
30.12.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бертон Альбион
1 : 2
26.12.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Рединг
1 : 2
23.12.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Болтон
0 : 1
16.12.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бертон Альбион
1 : 2
09.12.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
1 : 0
02.12.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бертон Альбион
0 : 2
25.11.2017
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Норвич Сити
0 : 0
12.09.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бертон Альбион
1 : 1
26.08.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Мидлсбро
2 : 0
15.08.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Халл Сити
4 : 1
12.08.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бертон Альбион
0 : 1
05.08.2017
Кардифф
89' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
4
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
2
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
7
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
3
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+