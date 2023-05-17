Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Антонио Мрсич - статистика

Завершил карьеру
5 июня 1987 (39)
#39 | Полузащитник
188 см
Хорватия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Умраниеспор
29
5
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 33 тур
Умраниеспор
4 : 1
07.05.2023
Сивасспор
58' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.04.2023
Умраниеспор
1' - 46'
14'
Турция. Суперлига, 31 тур
Умраниеспор
0 : 2
22.04.2023
Бешикташ
79' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
4 : 2
18.04.2023
Умраниеспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Кайсериспор
3 : 1
10.04.2023
Умраниеспор
1' - 62'
59'
Турция. Суперлига, 27 тур
Умраниеспор
2 : 2
02.04.2023
Коньяспор
1' - 76'
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
1 : 1
18.03.2023
Умраниеспор
1' - 73'
41'
Турция. Суперлига, 24 тур
Трабзонспор
1 : 2
04.03.2023
Умраниеспор
1' - 90'
65'
Турция. Суперлига, 23 тур
Умраниеспор
1 : 1
26.02.2023
Адана Демирспор
87' - 90'
89'
Турция. Суперлига, 22 тур
Галатасарай
3 : 2
01.02.2023
Умраниеспор
82' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Антальяспор
3 : 2
28.01.2023
Умраниеспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Умраниеспор
1 : 2
23.01.2023
Фенербахче
86' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Умраниеспор
0 : 2
15.01.2023
Истанбулспор
1' - 46'
12'
12'
Турция. Суперлига, 18 тур
Гиресунспор
0 : 1
08.01.2023
Умраниеспор
64' - 90'
83'
Турция. Суперлига, 17 тур
Умраниеспор
2 : 2
03.01.2023
Хатайспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Анкарагюджю
1 : 2
27.12.2022
Умраниеспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Умраниеспор
1 : 3
23.12.2022
Истанбул Башакшехир
80' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Сивасспор
2 : 2
12.11.2022
Умраниеспор
76' - 90'
83'
Турция. Суперлига, 13 тур
Умраниеспор
3 : 1
04.11.2022
Аланьяспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Бешикташ
5 : 2
30.10.2022
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Умраниеспор
1 : 3
22.10.2022
Карагюмрюк
79' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Умраниеспор
2 : 2
09.10.2022
Кайсериспор
82' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Коньяспор
1 : 0
02.10.2022
Умраниеспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 7 тур
Умраниеспор
1 : 2
17.09.2022
Касымпаша
46' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
1 : 1
11.09.2022
Умраниеспор
84' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Умраниеспор
0 : 1
02.09.2022
Трабзонспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Адана Демирспор
1 : 0
27.08.2022
Умраниеспор
1' - 46'
16'
Турция. Суперлига, 3 тур
Умраниеспор
0 : 1
19.08.2022
Галатасарай
1' - 67'
Турция. Суперлига, 2 тур
Умраниеспор
0 : 1
14.08.2022
Антальяспор
1' - 68'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
4
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
2
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+