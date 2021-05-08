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Иван Андреев
Статистика
Иван Андреев - статистика
Завершил карьеру
11 апреля 2000 (26)
#90 | Полузащитник
174 см | 70 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 2 2022/2023
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 2021/2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Кубок 2019/2020
Россия. Молодежное первенство 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
14
1
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 41 тур
Томь
1 : 0
08.05.2021
Енисей
62' - 90'
89'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Оренбург
2 : 0
02.05.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Томь
3 : 0
28.04.2021
Чайка
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
24.04.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Томь
0 : 0
17.04.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
0 : 1
11.04.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Томь
1 : 1
07.04.2021
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0 : 0
03.04.2021
Томь
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1 : 0
28.03.2021
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2 : 3
24.03.2021
Томь
1' - 61'
45'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
2 : 1
14.03.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
1 : 3
10.03.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2 : 0
05.12.2020
Томь
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо Бр
1 : 0
29.11.2020
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-2
1 : 2
21.11.2020
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0 : 1
11.11.2020
Томь
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1 : 2
28.10.2020
СКА-Хабаровск
1' - 45'
39'
45'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Краснодар-2
2 : 0
13.10.2020
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Томь
2 : 1
09.10.2020
Акрон
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1 : 0
04.10.2020
Томь
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0 : 0
23.09.2020
Томь
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Томь
1 : 3
19.09.2020
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2 : 0
13.09.2020
Томь
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Томь
0 : 2
09.09.2020
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Томь
0 : 1
05.09.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Томь
0 : 0
30.08.2020
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
0 : 2
22.08.2020
Динамо Бр
1' - 29'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Томь
1 : 1
16.08.2020
Иртыш
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
1 : 2
12.08.2020
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Чертаново
2 : 0
08.08.2020
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Нижний Новгород
1 : 0
01.08.2020
Томь
84' - 90'
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