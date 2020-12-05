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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Томь
Нефтехимик - Томь: обзор матча 05 декабря 2020
Нефтехимик
05.12.2020, суббота, 13:30
Россия. ФНЛ, 26 тур
2 : 0
Завершен
Томь
35'
И. Лапшов (АГ)
36'
М. Уридия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Томь
Желтая карточка
И. Петров
90'
+3
Замена
М. Яковлев
️️️️
В. Галиулин
79'
77'
Замена
О. Шалаев
️️️️
М. Казанков
58'
Желтая карточка
И. Лапшов
Замена
А. Юшин
️️️️
П. Шадрин
56'
Замена
А. Лелюкаев
️️️️
И. Агапов
50'
46'
Замена
О. Леонов
️️️️
Д. Давыдов
46'
Замена
Д. Пенчиков
️️️️
И. Андреев
44'
Желтая карточка
И. Зуев
ГОЛ! 2:0!
М. Уридия
36'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Лапшов
35'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
Б. Давлатов
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
62
Павел Шадрин
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Иван Андреев
ЦП
93
Чиди Осучукву
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
60
Максим Казанков
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
21
Ильдар Алекперов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
69
Максим Артемчук
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
6
Александр Сакович
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
10
Олег Леонов
АП
98
Илья Визнович
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
4-5-1
1
Голубев
28
Семенов
12
Ширяев
14
Агапов
14
Первушин
21
Галиулин
11
Давлатов
2
Хубаев
10
Петров
62
Шадрин
25
Уридия
4-3-2-1
99
Арапов
51
Синяк
42
Лапшов
58
Зуев
29
Денисов
8
Талалай
90
Андреев
93
Осучукву
60
Казанков
17
Эннин
88
Давыдов
14
Агапов
71
Лелюкаев
71
Лелюкаев
14
Агапов
62
Шадрин
7
Юшин
7
Юшин
62
Шадрин
21
Галиулин
18
Яковлев
18
Яковлев
21
Галиулин
11
Давлатов
4
Кленкин
4
Кленкин
11
Давлатов
88
Давыдов
10
Леонов
10
Леонов
88
Давыдов
90
Андреев
4
Пенчиков
4
Пенчиков
90
Андреев
60
Казанков
18
Шалаев
18
Шалаев
60
Казанков
Остались в запасе
Нефтехимик
Томь
13
Илья Кубышкин
ОП
21
Ильдар Алекперов
ЦП
69
Максим Артемчук
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
98
Илья Визнович
ЦФ
6
Александр Сакович
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
63
Никита Зубчихин
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
25
Денис Поярков
ЦП
Остались в запасе
13
Илья Кубышкин
ОП
21
Ильдар Алекперов
ЦП
69
Максим Артемчук
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
98
Илья Визнович
ЦФ
6
Александр Сакович
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
63
Никита Зубчихин
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
25
Денис Поярков
ЦП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Нефтехимик - Томь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Нефтехимик
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