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Марко Донадель - статистика

Завершил карьеру
21 апреля 1983 (43)
#33 | Полузащитник
179 см | 73 кг
Италия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
23
1
0
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
5 : 1
18.05.2014
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2 : 2
10.05.2014
Удинезе
69' - 90'
81'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
3 : 3
05.05.2014
Верона
1' - 66'
58'
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
4 : 0
27.04.2014
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
3 : 5
13.04.2014
Фиорентина
1' - 69'
69'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0 : 1
05.04.2014
Верона
1' - 90'
28'
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
3 : 0
30.03.2014
Дженоа
1' - 90'
35'
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
5 : 0
23.03.2014
Верона
1' - 90'
29'
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0 : 2
15.03.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2 : 0
09.03.2014
Верона
56' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0 : 0
02.03.2014
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ливорно
2 : 3
23.02.2014
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1 : 3
17.02.2014
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2 : 2
09.02.2014
Ювентус
1' - 69'
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
1 : 2
02.02.2014
Верона
61' - 90'
90'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1 : 3
26.01.2014
Рома
39' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1 : 0
19.01.2014
Верона
89' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0 : 3
12.01.2014
Наполи
81' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
1 : 3
06.01.2014
Верона
81' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
4 : 1
22.12.2013
Лацио
68' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0 : 0
14.12.2013
Верона
69' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
2 : 1
08.12.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
4 : 3
02.12.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0 : 1
23.11.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2 : 0
10.11.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2 : 1
03.11.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
2 : 0
30.10.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
4 : 2
26.10.2013
Верона
55' - 90'
66'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
3 : 2
20.10.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 4
06.10.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
2 : 1
29.09.2013
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
2 : 2
25.09.2013
Верона
83' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 1
22.09.2013
Верона
75' - 90'
86'
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
2 : 0
15.09.2013
Сассуоло
Был в запасе
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