Статистика по турнирам

США. МЛС 2018 США. МЛС 2017 США. МЛС 2016 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008