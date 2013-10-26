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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Верона
Интер - Верона: обзор матча 26 октября 2013
Интер
26.10.2013, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
4 : 2
Завершен
Верона
9'
Жонатан
11'
Р. Паласио
37'
Э. Камбьяссо
56'
Роланду
32'
Р. Мартиньо
70'
Ромуло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Верона
Красная карточка
И. Бельфодиль
90'
+4
90'
+4
Красная карточка
В. Морас
90'
+1
Желтая карточка
Х. Итурбе
Желтая карточка
Жонатан
88'
82'
Замена
Хуанито
️️️️
Ф. Каччиаторе
Замена
С. Таидер
️️️️
М. Ковачич
78'
72'
Замена
Д. Качья
️️️️
А. Агостини
70'
ГОЛ! 4:2!
Ромуло
Пас отдал
Л. Тони
66'
Желтая карточка
М. Донадель
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Р. Паласио
64'
Замена
З. Кузманович
️️️️
Э. Камбьяссо
62'
ГОЛ! 4:1!
Роланду
Пас отдал
Р. Паласио
56'
55'
Замена
М. Донадель
️️️️
М. Донати
Желтая карточка
Р. Паласио
53'
ГОЛ! 3:1!
Э. Камбьяссо
37'
32'
ГОЛ! 2:1!
Р. Мартиньо
Пас отдал
Л. Тони
27'
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
Желтая карточка
Э. Камбьяссо
16'
ГОЛ! 2:0!
Р. Паласио
11'
ГОЛ! 1:0!
Жонатан
Пас отдал
Э. Камбьяссо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
(К)
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
22
Доменико Майетта
(К)
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ПЗ
21
Жоржиньо
ЛП
49
Ромуло
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЛФ
18
Лука Тони
ЦФ
11
Хуан Итурбе
РФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Интер
78
Лука Маниеро
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Уоллес
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Верона
13
Николай Михайлов
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
4-4-1-1
22
Каррисо
5
Нагатомо
13
Раноккия
6
Роланду
15
Жуан
8
Ковачич
13
Гуарин
91
Камбьяссо
2
Жонатан
11
Альварес
8
Паласио
4-3-3
77
Рафаэль
29
Каччиаторе
22
Майетта
18
Морас
33
Агостини
49
Ромуло
5
Донати
21
Жоржиньо
11
Итурбе
18
Тони
29
Мартиньо
91
Камбьяссо
8
Кузманович
8
Кузманович
91
Камбьяссо
8
Ковачич
8
Таидер
8
Таидер
8
Ковачич
8
Паласио
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
8
Паласио
5
Донати
33
Донадель
33
Донадель
5
Донати
29
Каччиаторе
21
Хуанито
21
Хуанито
29
Каччиаторе
33
Агостини
21
Качья
21
Качья
33
Агостини
Остались в запасе
Интер
Верона
2
Уоллес
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
78
Лука Маниеро
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
2
Уоллес
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
78
Лука Маниеро
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Интер - Верона
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 22:40 (прямая)
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