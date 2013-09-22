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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Верона
Ювентус - Верона: обзор матча 22 сентября 2013
Ювентус
22.09.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 1
Завершен
Верона
39'
К. Тевес
45+2'
Ф. Льоренте
37'
Ф. Каччиаторе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Верона
Желтая карточка
К. Маркизио
87'
86'
Желтая карточка
М. Донадель
Желтая карточка
М. Вучинич
85'
Замена
С. Джовинко
️️️️
К. Тевес
78'
75'
Замена
М. Донадель
️️️️
Э. Халлфредссон
Замена
М. Вучинич
️️️️
Ф. Льоренте
68'
66'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
А. Агостини
Замена
К. Маркизио
️️️️
А. Пирло
65'
59'
Замена
Хуанито
️️️️
М. Донати
Желтая карточка
А. Огбонна
50'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
А. Видаль
45'
+2
Желтая карточка
К. Асамоа
42'
ГОЛ! 1:1!
К. Тевес
Пас отдал
Л. Бонуччи
39'
37'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Каччиаторе
Пас отдал
В. Морас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
(К)
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Верона
77
Рафаэль
(К)
ВР
32
Алехандро Гонсалес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
33
Алессандро Агостини
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Жоржиньо
АП
29
Фабрицио Каччиаторе
ПП
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Ювентус
50
Леонардо Читти
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Верона
13
Николай Михайлов
ВР
12
Николас
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-4-2
30
Сторари
21
Огбонна
19
Бонуччи
15
Барцальи
22
Исла
27
Асамоа
21
Пирло
8
Погба
23
Видаль
32
Тевес
12
Льоренте
3-5-1-1
77
Рафаэль
32
Гонсалес
18
Морас
15
Бьянкетти
29
Каччиаторе
20
Халлфредссон
5
Донати
49
Ромуло
33
Агостини
21
Жоржиньо
21
Качья
21
Пирло
10
Маркизио
10
Маркизио
21
Пирло
12
Льоренте
9
Вучинич
9
Вучинич
12
Льоренте
32
Тевес
21
Джовинко
21
Джовинко
32
Тевес
20
Халлфредссон
33
Донадель
33
Донадель
20
Халлфредссон
5
Донати
21
Хуанито
21
Хуанито
5
Донати
33
Агостини
11
Итурбе
11
Итурбе
33
Агостини
Остались в запасе
Ювентус
Верона
50
Леонардо Читти
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
12
Николас
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
50
Леонардо Читти
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
12
Николас
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Ювентус - Верона
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 16:55 (прямая)
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