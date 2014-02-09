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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Ювентус
Верона - Ювентус: обзор матча 09 февраля 2014
Верона
09.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 2
Завершен
Ювентус
51'
Л. Тони
90+4'
Хуанито
5'
К. Тевес
21'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Ювентус
ГОЛ! 2:2!
Хуанито
Пас отдал
Ромуло
90'
+4
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
90'
Замена
Хуанито
️️️️
Ф. Каччиаторе
84'
Желтая карточка
Р. Маркес Пинто
81'
78'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
К. Асамоа
73'
Замена
А. Огбонна
️️️️
Д. Кьеллини
72'
Травма
Д. Кьеллини
Замена
Э. Чирильяно
️️️️
М. Донадель
69'
66'
Замена
П. Освальдо
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
Б. Янкович
62'
ГОЛ! 1:2!
Л. Тони
Пас отдал
Ромуло
51'
21'
ГОЛ! 0:2!
К. Тевес
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Тевес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ПЗ
7
Бошко Янкович
ЛВ
33
Марко Донадель
ОП
49
Ромуло
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
(К)
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Верона
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-1-2-2-1
77
Рафаэль
6
Альбертацци
25
Маркес Пинто
18
Морас
29
Каччиаторе
33
Донадель
49
Ромуло
20
Халлфредссон
7
Янкович
11
Итурбе
18
Тони
3-5-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
4
Касерес
2
Лихтштайнер
23
Видаль
21
Пирло
8
Погба
27
Асамоа
32
Тевес
12
Льоренте
7
Янкович
29
Мартиньо
29
Мартиньо
7
Янкович
33
Донадель
14
Чирильяно
14
Чирильяно
33
Донадель
29
Каччиаторе
21
Хуанито
21
Хуанито
29
Каччиаторе
27
Асамоа
13
Пелузо
13
Пелузо
27
Асамоа
14
Кьеллини
21
Огбонна
21
Огбонна
14
Кьеллини
12
Льоренте
10
Освальдо
10
Освальдо
12
Льоренте
Остались в запасе
Верона
Ювентус
7
Джакопо Сала
ЦП
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
5
Массимо Донати
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
5
Массимо Донати
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Верона - Ювентус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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