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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Сассуоло
Верона - Сассуоло: обзор матча 15 сентября 2013
Верона
15.09.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 0
Завершен
Сассуоло
12'
Р. Мартиньо
90+3'
Ромуло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Сассуоло
ГОЛ! 2:0!
Ромуло
Пас отдал
Жоржиньо
90'
+3
Желтая карточка
Б. Янкович
87'
83'
Замена
Г. Масуччи
️️️️
Ф. Маньянелли
73'
Желтая карточка
М. Гаццола
70'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Э. Скелотто
Замена
М. Донати
️️️️
Хуанито
70'
57'
Замена
М. Алексе
️️️️
Д. Фариас
Замена
Б. Янкович
️️️️
Р. Мартиньо
46'
Желтая карточка
Ромуло
40'
Желтая карточка
М. Бьянкетти
35'
Замена
М. Бьянкетти
️️️️
Д. Майетта
23'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мартиньо
Пас отдал
Э. Халлфредссон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Верона
12
Николас
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-4-1-1
77
Рафаэль
33
Агостини
29
Каччиаторе
22
Майетта
18
Морас
20
Халлфредссон
21
Жоржиньо
29
Мартиньо
49
Ромуло
21
Хуанито
21
Качья
4-4-1-1
22
Помини
3
Циглер
15
Ачерби
20
Терранова
23
Гаццола
18
Скелотто
27
Куртич
6
Миссироли
4
Маньянелли
17
Фариас
11
Дзадза
22
Майетта
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
22
Майетта
21
Хуанито
5
Донати
5
Донати
21
Хуанито
29
Мартиньо
7
Янкович
7
Янкович
29
Мартиньо
4
Маньянелли
26
Масуччи
26
Масуччи
4
Маньянелли
17
Фариас
11
Алексе
11
Алексе
17
Фариас
18
Скелотто
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
18
Скелотто
Остались в запасе
Верона
Сассуоло
7
Джакопо Сала
ЦП
12
Николас
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
12
Николас
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Верона - Сассуоло
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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