Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Верона
Наполи - Верона: обзор матча 18 мая 2014
Наполи
18.05.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
5 : 1
Завершен
Верона
5'
Х. Кальехон
13'
Д. Сапата
25'
Д. Сапата
62'
Д. Мертенс
77'
Д. Мертенс
66'
Х. Итурбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Верона
Замена
И. Ласицки
️️️️
Жоржиньо
78'
ГОЛ! 5:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Л. Инсинье
77'
69'
Замена
М. Рабушич
️️️️
Р. Маркес Пинто
66'
ГОЛ! 4:1!
Х. Итурбе
ГОЛ! 4:0!
Д. Мертенс
62'
Желтая карточка
Й. Радошевич
59'
Замена
К. Суньига
️️️️
Б. Джемаили
59'
58'
Замена
М. Альбертацци
️️️️
А. Агостини
55'
Замена
Хуанито
️️️️
Ф. Каччиаторе
54'
Желтая карточка
А. Агостини
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Х. Кальехон
46'
ГОЛ! 3:0!
Д. Сапата
Пас отдал
Х. Кальехон
25'
Желтая карточка
Х. Кальехон
21'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сапата
Пас отдал
Д. Мертенс
13'
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Д. Мертенс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
12
Антонио Доблас
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Верона
12
Николас
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
26
Игор Ласицки
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Йосип Радошевич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Верона
98
Даниэле Борра
ВР
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
30
Годфред Донса
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
3-3-1-3
12
Доблас
13
Гулам
3
Энрике
3
Бритос
21
Джемаили
21
Жоржиньо
11
Маджо
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
91
Сапата
4-4-1-1
12
Николас
22
Майетта
29
Каччиаторе
25
Маркес Пинто
33
Агостини
33
Донадель
77
Маркиньо
20
Халлфредссон
7
Сала
11
Итурбе
18
Тони
21
Жоржиньо
26
Ласицки
26
Ласицки
21
Жоржиньо
21
Джемаили
18
Суньига
18
Суньига
21
Джемаили
7
Кальехон
5
Радошевич
5
Радошевич
7
Кальехон
33
Агостини
6
Альбертацци
6
Альбертацци
33
Агостини
29
Каччиаторе
21
Хуанито
21
Хуанито
29
Каччиаторе
25
Маркес Пинто
7
Рабушич
7
Рабушич
25
Маркес Пинто
Остались в запасе
Наполи
Верона
25
Пепе Рейна
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
98
Даниэле Борра
ВР
77
Рафаэль
ВР
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
98
Даниэле Борра
ВР
77
Рафаэль
ВР
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Наполи - Верона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Верона
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+