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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Удинезе
Верона - Удинезе: обзор матча 10 мая 2014
Верона
10.05.2014, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 2
Завершен
Удинезе
14'
Л. Тони (П)
54'
Э. Халлфредссон
56'
А. Ди Натале
90+1'
Э. Агьеманг-Баду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Удинезе
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Э. Агьеманг-Баду
Пас отдал
А. Лаццари
87'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Аллан
Желтая карточка
М. Донадель
81'
Замена
Д. Майетта
️️️️
Э. Халлфредссон
81'
76'
Замена
С. Видмер
️️️️
Т. Арто
75'
Замена
Х. Йебда
️️️️
Н. Лопес
Замена
М. Донадель
️️️️
Хуанито
69'
65'
Желтая карточка
Аллан
57'
Желтая карточка
Данило
56'
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
Р. Перейра
ГОЛ! 2:0!
Э. Халлфредссон
Пас отдал
Хуанито
54'
53'
Желтая карточка
М. Домицци
Желтая карточка
Хуанито
53'
Замена
Ф. Каччиаторе
️️️️
И. Пильюд
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Тони
14'
11'
Желтая карточка
Т. Арто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
25
Аллан
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Верона
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
30
Годфред Донса
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
14
Франо Млинар
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
66
Стив Белек
ЦФ
4-4-1-1
77
Рафаэль
33
Агостини
18
Морас
25
Маркес Пинто
20
Пильюд
7
Сала
77
Маркиньо
20
Халлфредссон
14
Чирильяно
21
Хуанито
18
Тони
4-3-1-2
1
Скуффет
5
Данило
6
Домицци
28
Арто
11
Силва
10
Лаццари
25
Аллан
3
Пинци
37
Перейра
10
Ди Натале
11
Лопес
20
Халлфредссон
22
Майетта
22
Майетта
20
Халлфредссон
20
Пильюд
29
Каччиаторе
29
Каччиаторе
20
Пильюд
21
Хуанито
33
Донадель
33
Донадель
21
Хуанито
28
Арто
30
Видмер
30
Видмер
28
Арто
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
25
Аллан
11
Лопес
8
Йебда
8
Йебда
11
Лопес
Остались в запасе
Верона
Удинезе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
16
Жадсон
ЦП
14
Франо Млинар
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
66
Стив Белек
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
14
Франо Млинар
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
66
Стив Белек
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Верона - Удинезе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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