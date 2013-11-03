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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Кальяри
Верона - Кальяри: обзор матча 03 ноября 2013
Верона
03.11.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
8'
Л. Тони
57'
Б. Янкович
90'
Д. Конти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Кальяри
90'
ГОЛ! 2:1!
Д. Конти
Пас отдал
Д. Авелар
89'
Желтая карточка
С. Ибарбо
Замена
С. Лонго
️️️️
Х. Итурбе
88'
81'
Замена
Ф. Писано
️️️️
Л. Россеттини
Замена
Д. Сала
️️️️
Э. Халлфредссон
72'
Замена
М. Донати
️️️️
Б. Янкович
61'
57'
Замена
А. Ибраими
️️️️
М. Кабрера
ГОЛ! 2:0!
Б. Янкович
Пас отдал
Ромуло
57'
45'
+1
Замена
С. Ибарбо
️️️️
М. Сау
32'
Желтая карточка
Нене
21'
Желтая карточка
Д. Конти
ГОЛ! 1:0!
Л. Тони
Пас отдал
Ромуло
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
49
Ромуло
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
25
Марко Сау
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Верона
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
35
Руи Сампайо
АП
9
Агим Ибраими
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
4-3-1-2
77
Рафаэль
33
Агостини
29
Каччиаторе
22
Майетта
32
Гонсалес
21
Жоржиньо
20
Халлфредссон
49
Ромуло
11
Итурбе
7
Янкович
18
Тони
4-3-1-2
22
Агацци
13
Россеттини
15
Ариаудо
13
Астори
22
Авелар
44
Наингголан
5
Конти
27
Дессена
16
Кабрера
7
Нене
25
Сау
20
Халлфредссон
7
Сала
7
Сала
20
Халлфредссон
7
Янкович
5
Донати
5
Донати
7
Янкович
11
Итурбе
9
Лонго
9
Лонго
11
Итурбе
13
Россеттини
24
Писано
24
Писано
13
Россеттини
16
Кабрера
9
Ибраими
9
Ибраими
16
Кабрера
25
Сау
8
Ибарбо
8
Ибарбо
25
Сау
Остались в запасе
Верона
Кальяри
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
35
Руи Сампайо
АП
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
Остались в запасе
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
35
Руи Сампайо
АП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Верона - Кальяри
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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