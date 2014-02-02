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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Верона
Сассуоло - Верона: обзор матча 02 февраля 2014
Сассуоло
02.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Верона
90'
А. Флоро Флорес
50'
Т. Манфредини (АГ)
86'
Л. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Верона
90'
Желтая карточка
М. Донадель
ГОЛ! 1:2!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Д. Берарди
90'
88'
Замена
Маркиньо
️️️️
Э. Халлфредссон
86'
ГОЛ! 0:2!
Л. Тони
Пас отдал
Хуанито
83'
Замена
Хуанито
️️️️
Б. Янкович
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
С. Флоккари
77'
73'
Желтая карточка
Л. Тони
Желтая карточка
Д. Бьондини
69'
Желтая карточка
П. Мендеш
66'
61'
Замена
М. Донадель
️️️️
Э. Чирильяно
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Л. Марроне
60'
50'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Манфредини
44'
Желтая карточка
Х. Итурбе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Верона
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
49
Ромуло
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Бошко Янкович
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Верона
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
3-2-2-1-1
25
Пеголо
28
Каннаваро
4
Марроне
3
Мендеш
3
Циглер
17
Манфредини
4
Бриги
8
Бьондини
10
Берарди
10
Флоккари
4-3-1-2
77
Рафаэль
29
Каччиаторе
25
Маркес Пинто
18
Морас
6
Альбертацци
14
Чирильяно
49
Ромуло
20
Халлфредссон
11
Итурбе
18
Тони
7
Янкович
4
Марроне
11
Сансоне
11
Сансоне
4
Марроне
10
Флоккари
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Флоккари
14
Чирильяно
33
Донадель
33
Донадель
14
Чирильяно
20
Халлфредссон
77
Маркиньо
77
Маркиньо
20
Халлфредссон
7
Янкович
21
Хуанито
21
Хуанито
7
Янкович
Остались в запасе
Сассуоло
Верона
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
7
Джакопо Сала
ЦП
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Сассуоло - Верона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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