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    Лукаш Пищек - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Лукаш
    Фамилия Пищек
    Состав Без клуба
    Родной город Чеховице-Дзедзице
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июня 1985 (37 лет)
    Рост 184
    Вес 78
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 11 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 1' -75' Боруссия (Дортмунд) 3:1 Байер (Леверкузен)
    08.05.2021 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 3:2 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    24.04.2021 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 0:2 Боруссия (Дортмунд)
    21.04.2021 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 2:0 Унион (Берлин)
    18.04.2021 46' -90' Боруссия (Дортмунд) 4:1 Вердер (Бремен)
    10.04.2021 84' -90' Штутгарт (Штутгарт) 2:3 Боруссия (Дортмунд)
    03.04.2021 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 1:2 Айнтрахт (Франкфурт)
    20.03.2021 Был в запасе Кельн (Кельн) 2:2 Боруссия (Дортмунд)
    13.03.2021 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 2:0 Герта (Берлин)
    06.03.2021 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 4:2 Боруссия (Дортмунд)
    27.02.2021 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 3:0 Арминия (Билефельд)
    06.02.2021 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Боруссия (Дортмунд)
    30.01.2021 78' -90' Боруссия (Дортмунд) 3:1 Аугсбург (Аугсбург)
    22.01.2021 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 4:2 Боруссия (Дортмунд)
    19.01.2021 Был в запасе Байер (Леверкузен) 2:1 Боруссия (Дортмунд)
    09.01.2021 Был в запасе РБ Лейпциг (Лейпциг) 1:3 Боруссия (Дортмунд)
    03.01.2021 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 2:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    18.12.2020 Был в запасе Унион (Берлин) 2:1 Боруссия (Дортмунд)
    15.12.2020 85' -90' Вердер (Бремен) 1:2 Боруссия (Дортмунд)
    12.12.2020 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 1:5 Штутгарт (Штутгарт)
    05.12.2020 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 1:1 Боруссия (Дортмунд)
    28.11.2020 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 1:2 Кельн (Кельн)
    21.11.2020 76' -90' Герта (Берлин) 2:5 Боруссия (Дортмунд)
    07.11.2020 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 2:3 Бавария (Мюнхен)
    31.10.2020 86' -90' Арминия (Билефельд) 0:2 Боруссия (Дортмунд)
    24.10.2020 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 3:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    17.10.2020 1' -21' Хоффенхайм (Зинсхайм) 0:1 Боруссия (Дортмунд)
    03.10.2020 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 4:0 Фрайбург (Фрайбург)
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