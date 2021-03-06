|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|1' -75'
|Боруссия (Дортмунд)
|3:1
|Байер (Леверкузен)
|08.05.2021
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|3:2
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|24.04.2021
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:2
|Боруссия (Дортмунд)
|21.04.2021
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|2:0
|Унион (Берлин)
|18.04.2021
|46' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|4:1
|Вердер (Бремен)
|10.04.2021
|84' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|2:3
|Боруссия (Дортмунд)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:2
|Айнтрахт (Франкфурт)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|2:2
|Боруссия (Дортмунд)
|13.03.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|2:0
|Герта (Берлин)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|4:2
|Боруссия (Дортмунд)
|27.02.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|3:0
|Арминия (Билефельд)
|06.02.2021
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Боруссия (Дортмунд)
|30.01.2021
|78' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|3:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|22.01.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:2
|Боруссия (Дортмунд)
|19.01.2021
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|2:1
|Боруссия (Дортмунд)
|09.01.2021
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:3
|Боруссия (Дортмунд)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|18.12.2020
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:1
|Боруссия (Дортмунд)
|15.12.2020
|85' -90'
|Вердер (Бремен)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:5
|Штутгарт (Штутгарт)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Боруссия (Дортмунд)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:2
|Кельн (Кельн)
|21.11.2020
|76' -90'
|Герта (Берлин)
|2:5
|Боруссия (Дортмунд)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|2:3
|Бавария (Мюнхен)
|31.10.2020
|86' -90'
|Арминия (Билефельд)
|0:2
|Боруссия (Дортмунд)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|3:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|17.10.2020
|1' -21'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:1
|Боруссия (Дортмунд)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|4:0
|Фрайбург (Фрайбург)