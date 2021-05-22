Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лукаш Пищек - статистика

Завершил карьеру
3 июня 1985 (41), Чеховице-Дзедзице
#26 | Защитник
184 см | 78 кг
Польша
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия Д
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
3 : 1
22.05.2021
Байер
1' - 75'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
3 : 2
08.05.2021
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
0 : 2
24.04.2021
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
2 : 0
21.04.2021
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия Д
4 : 1
18.04.2021
Вердер
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Штутгарт
2 : 3
10.04.2021
Боруссия Д
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
1 : 2
03.04.2021
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
2 : 2
20.03.2021
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
2 : 0
13.03.2021
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бавария
4 : 2
06.03.2021
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
3 : 0
27.02.2021
Арминия
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
2 : 1
06.02.2021
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
3 : 1
30.01.2021
Аугсбург
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия М
4 : 2
22.01.2021
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
2 : 1
19.01.2021
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
1 : 3
09.01.2021
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия Д
2 : 0
03.01.2021
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Унион
2 : 1
18.12.2020
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
1 : 2
15.12.2020
Боруссия Д
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
1 : 5
12.12.2020
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 1
05.12.2020
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
1 : 2
28.11.2020
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
2 : 5
21.11.2020
Боруссия Д
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
2 : 3
07.11.2020
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Арминия
0 : 2
31.10.2020
Боруссия Д
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
3 : 0
24.10.2020
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
0 : 1
17.10.2020
Боруссия Д
1' - 21'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
4 : 0
03.10.2020
Фрайбург
Был в запасе
Главные новости
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
76
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+