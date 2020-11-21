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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия Д
Герта - Боруссия Д: обзор матча 21 ноября 2020
Герта
21.11.2020, суббота, 22:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 5
Завершен
Боруссия Д
33'
М. Кунья
79'
М. Кунья (П)
47'
Э. Холанд
49'
Э. Холанд
62'
Э. Холанд
70'
Р. Геррейру
79'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия Д
85'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Э. Холанд
85'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Р. Геррейру
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
М. Платтенхардт
85'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
П. Пекарик
85'
79'
ГОЛ! 2:5!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Беллингем
ГОЛ с пенальти! 2:4!
М. Кунья
79'
77'
Замена
Д. Рейна
️️️️
М. Ройс
76'
Замена
Л. Пищек
️️️️
Э. Джан
Замена
Д. Нганкам
️️️️
К. Пентек
76'
Замена
Э. Левен
️️️️
В. Дарида
76'
Замена
М. Леки
️️️️
Д. Лукебакио
75'
70'
ГОЛ! 1:4!
Р. Геррейру
62'
ГОЛ! 1:3!
Э. Холанд
62'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
М. Дауд
Желтая карточка
М. Кунья
61'
49'
ГОЛ! 1:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Ю. Брандт
47'
ГОЛ! 1:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Э. Джан
ГОЛ! 1:0!
М. Кунья
Пас отдал
Д. Лукебакио
33'
10'
Желтая карточка
Р. Геррейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шволов
15
Альдрете
4
Штарк
28
Боята
21
Платтенхардт
22
Пекарик
16
Дарида
6
Гендузи
14
Лукебакио
10
Кунья
9
Пентек
4-1-2-2-1
1
Бюрки
12
Менье
28
Аканджи
15
Хуммельс
22
Геррейру
23
Джан
81
Дауд
28
Витсель
8
Брандт
18
Ройс
9
Холанд
22
Пекарик
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
22
Пекарик
21
Платтенхардт
42
Зеефуик
42
Зеефуик
21
Платтенхардт
14
Лукебакио
7
Леки
7
Леки
14
Лукебакио
16
Дарида
23
Левен
23
Левен
16
Дарида
9
Пентек
24
Нганкам
24
Нганкам
9
Пентек
18
Ройс
10
Рейна
10
Рейна
18
Ройс
22
Геррейру
14
Шульц
14
Шульц
22
Геррейру
23
Джан
26
Пищек
26
Пищек
23
Джан
81
Дауд
5
Беллингем
5
Беллингем
81
Дауд
9
Холанд
14
Мукоко
14
Мукоко
9
Холанд
Остались в запасе
Герта
Боруссия Д
24
Явайро Дилросун
ЛВ
22
Руне Ярстейн
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
19
Джейдон Санчо
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
24
Явайро Дилросун
ЛВ
22
Руне Ярстейн
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
Остались в запасе
19
Джейдон Санчо
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Герта - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
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