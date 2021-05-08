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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - РБ Лейпциг
Боруссия Д - РБ Лейпциг: обзор матча 08 мая 2021
Боруссия Д
08.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
7'
М. Ройс
51'
Д. Санчо
87'
Д. Санчо
63'
Л. Клостерманн
77'
Д. Ольмо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - РБ Лейпциг
90'
+1
Желтая карточка
А. Айдара
ГОЛ! 3:2!
Д. Санчо
Пас отдал
Р. Геррейру
87'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Д. Рейна
82'
82'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Л. Клостерманн
77'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ольмо
Пас отдал
Х. Хванг
75'
Замена
К. Лаймер
️️️️
К. Кампль
Желтая карточка
М. Хуммельс
74'
74'
Замена
А. Айдара
️️️️
Анхелиньо
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Т. Азар
72'
64'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Э. Форсберг
64'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Б. Хенрикс
63'
ГОЛ! 2:1!
Л. Клостерманн
Пас отдал
Э. Форсберг
Замена
Т. Делэни
️️️️
М. Дауд
60'
ГОЛ! 2:0!
Д. Санчо
Пас отдал
Р. Геррейру
51'
Замена
Р. Бюрки
️️️️
М. Хитц
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
Т. Азар
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
18
Марко Ройс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Хитц
22
Геррейру
28
Аканджи
15
Хуммельс
26
Пищек
23
Джан
81
Дауд
9
Азар
10
Рейна
19
Санчо
18
Ройс
3-2-2-2-1
25
Гулачи
16
Клостерманн
2
Упамекано
4
Орбан
39
Хенрикс
17
Анхелиньо
44
Кампль
20
Забитцер
20
Ольмо
10
Форсберг
7
Хванг
1
Хитц
1
Бюрки
1
Бюрки
1
Хитц
81
Дауд
27
Делэни
27
Делэни
81
Дауд
9
Азар
8
Брандт
8
Брандт
9
Азар
10
Рейна
7
Кнауфф
7
Кнауфф
10
Рейна
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
39
Хенрикс
20
Мукиэле
20
Мукиэле
39
Хенрикс
17
Анхелиньо
21
Айдара
21
Айдара
17
Анхелиньо
44
Кампль
27
Лаймер
27
Лаймер
44
Кампль
10
Форсберг
19
Клюйверт
19
Клюйверт
10
Форсберг
Остались в запасе
Боруссия Д
РБ Лейпциг
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
9
Александр Серлот
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
9
Александр Серлот
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Боруссия Д - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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