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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Байер
Боруссия Д - Байер: обзор матча 22 мая 2021
Боруссия Д
22.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Байер
5'
Э. Холанд
51'
М. Ройс
84'
Э. Холанд
90'
Л. Бендер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Байер
90'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Л. Бендер
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
84'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Рейньер
79'
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
Л. Пищек
75'
73'
Замена
М. Диаби
️️️️
К. Беллараби
66'
Замена
П. Шик
️️️️
Ф. Вирц
Замена
Д. Санчо
️️️️
М. Ройс
63'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
М. Аканджи
63'
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
51'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
М. Дауд
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Рейньер
5'
1'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Ч. Арангис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Рейньер
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Боруссия Д
41
Стефан Дрляча
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
8
Ларс Бендер
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Бюрки
14
Шульц
28
Аканджи
26
Пищек
23
Джан
27
Делэни
81
Дауд
8
Брандт
18
Ройс
19
Рейньер
9
Холанд
4-2-3-1
1
Градецки
4
Та
5
Бендер
15
Драгович
18
Венделл
20
Арангис
26
Демирбай
38
Беллараби
7
Вирц
10
Паулиньо
10
Грей
28
Аканджи
15
Хуммельс
15
Хуммельс
28
Аканджи
26
Пищек
25
Пасслак
25
Пасслак
26
Пищек
81
Дауд
5
Беллингем
5
Беллингем
81
Дауд
19
Рейньер
10
Рейна
10
Рейна
19
Рейньер
18
Ройс
19
Санчо
19
Санчо
18
Ройс
20
Арангис
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
38
Беллараби
19
Диаби
19
Диаби
38
Беллараби
7
Вирц
14
Шик
14
Шик
7
Вирц
Остались в запасе
Боруссия Д
Байер
41
Стефан Дрляча
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Эдин Терзич
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
8
Ларс Бендер
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Остались в запасе
41
Стефан Дрляча
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
8
Ларс Бендер
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Ханнес Вольф
Статистика матча Боруссия Д - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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