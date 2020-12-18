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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Боруссия Д
Унион - Боруссия Д: обзор матча 18 декабря 2020
Унион
18.12.2020, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
57'
Т. Авонийи
78'
М. Фридрих
60'
Ю. Мукоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Боруссия Д
Замена
А. Гогиа
️️️️
Т. Авонийи
86'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
С. Тойхерт
85'
85'
Замена
Н. Шульц
️️️️
М. Аканджи
80'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Э. Джан
80'
Замена
М. Морей
️️️️
Т. Менье
ГОЛ! 2:1!
М. Фридрих
Пас отдал
С. Тойхерт
78'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
72'
72'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Ройс
67'
Желтая карточка
А. Витсель
Замена
К. Эндо
️️️️
М. Бюлтер
66'
Желтая карточка
М. Бюлтер
62'
60'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Мукоко
Пас отдал
Р. Геррейру
ГОЛ! 1:0!
Т. Авонийи
Пас отдал
Г. Премель
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
4-1-1-2-2
16
Люте
3
Ленц
31
Кнохе
5
Фридрих
28
Триммель
13
Грисбек
21
Премель
30
Бюлтер
23
Бекер
36
Тойхерт
14
Авонийи
4-1-1-3-1
1
Бюрки
12
Менье
28
Аканджи
15
Хуммельс
22
Геррейру
23
Джан
28
Витсель
19
Санчо
18
Ройс
10
Рейна
14
Мукоко
36
Тойхерт
17
Гисельман
17
Гисельман
36
Тойхерт
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
14
Авонийи
3
Гогиа
3
Гогиа
14
Авонийи
30
Бюлтер
5
Эндо
5
Эндо
30
Бюлтер
12
Менье
3
Морей
3
Морей
12
Менье
28
Аканджи
14
Шульц
14
Шульц
28
Аканджи
23
Джан
5
Беллингем
5
Беллингем
23
Джан
18
Ройс
8
Брандт
8
Брандт
18
Ройс
Остались в запасе
Унион
Боруссия Д
20
Тим Мацеевски
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
20
Тим Мацеевски
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Унион - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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