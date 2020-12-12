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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Штутгарт
Боруссия Д - Штутгарт: обзор матча 12 декабря 2020
Боруссия Д
12.12.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 5
Завершен
Штутгарт
39'
Д. Рейна
26'
Силас (П)
53'
Силас
60'
Ф. Ферстер
64'
Т. Кулибали
90+1'
Н. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Штутгарт
90'
+1
ГОЛ! 1:5!
Н. Гонсалес
88'
Замена
П. Штенцель
️️️️
К. Мавропанос
88'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
М. Климович
Замена
Д. Загаду
️️️️
М. Аканджи
86'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Р. Геррейру
86'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Санчо
85'
77'
Замена
Л. Эглофф
️️️️
Ф. Ферстер
67'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Т. Кулибали
67'
Замена
Р. Массимо
️️️️
Силас
Желтая карточка
М. Морей
66'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Д. Беллингем
65'
64'
ГОЛ! 1:4!
Т. Кулибали
Пас отдал
Силас
60'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Ферстер
Пас отдал
Б. Соса
Замена
Рейньер
️️️️
Э. Джан
59'
53'
ГОЛ! 1:2!
Силас
Пас отдал
О. Мангала
50'
Желтая карточка
Силас
40'
Желтая карточка
В. Эндо
ГОЛ! 1:1!
Д. Рейна
Пас отдал
М. Ройс
39'
28'
Желтая карточка
К. Мавропанос
Желтая карточка
Э. Джан
26'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Силас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
40
Матео Климович
АП
10
Филипп Ферстер
АП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
10
Филипп Клемент
АП
25
Лилиан Эглофф
АП
15
Роберто Массимо
ПП
11
Саша Калайджич
ЦФ
4-1-2-3
1
Бюрки
22
Геррейру
15
Хуммельс
28
Аканджи
3
Морей
23
Джан
5
Беллингем
28
Витсель
10
Рейна
18
Ройс
19
Санчо
4-2-3-1
1
Кобель
2
Кемпф
3
Антон
15
Мавропанос
3
Соса
23
Мангала
3
Эндо
26
Силас
10
Ферстер
10
Кулибали
40
Климович
23
Джан
19
Рейньер
19
Рейньер
23
Джан
5
Беллингем
14
Шульц
14
Шульц
5
Беллингем
28
Аканджи
23
Загаду
23
Загаду
28
Аканджи
19
Санчо
8
Брандт
8
Брандт
19
Санчо
22
Геррейру
14
Мукоко
14
Мукоко
22
Геррейру
15
Мавропанос
15
Штенцель
15
Штенцель
15
Мавропанос
26
Силас
15
Массимо
15
Массимо
26
Силас
40
Климович
21
Чурлинов
21
Чурлинов
40
Климович
10
Кулибали
31
Гонсалес
31
Гонсалес
10
Кулибали
10
Ферстер
25
Эглофф
25
Эглофф
10
Ферстер
Остались в запасе
Боруссия Д
Штутгарт
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
10
Филипп Клемент
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
10
Филипп Клемент
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Боруссия Д - Штутгарт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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