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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Герта
Боруссия Д - Герта: обзор матча 13 марта 2021
Боруссия Д
13.03.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Герта
54'
Ю. Брандт
90+1'
Ю. Мукоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Герта
ГОЛ! 2:0!
Ю. Мукоко
90'
+1
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
М. Ройс
84'
82'
Замена
О. Альдрете
️️️️
К. Пентек
80'
Красная карточка
В. Дарида
Замена
Т. Менье
️️️️
М. Морей
71'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Т. Азар
71'
68'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Д. Кордоба
59'
Желтая карточка
Д. Зеефуик
59'
Замена
М. Леки
️️️️
Д. Зеефуик
59'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
М. Платтенхардт
Замена
Д. Загаду
️️️️
М. Хуммельс
58'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
М. Ройс
54'
Желтая карточка
Н. Шульц
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
19
Рейньер
АП
10
Джованни Рейна
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Герта
1
Александер Шволов
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Мэтью Леки
ПВ
3-1-2-3-1
1
Хитц
14
Шульц
15
Хуммельс
3
Морей
23
Джан
81
Дауд
5
Беллингем
9
Азар
18
Ройс
8
Брандт
9
Холанд
3-3-1-2
22
Ярстейн
7
Миттельштадт
31
Дардаи
4
Штарк
24
Клюнтер
29
Тусар
21
Платтенхардт
16
Дарида
9
Пентек
9
Кордоба
9
Азар
10
Рейна
10
Рейна
9
Азар
15
Хуммельс
23
Загаду
23
Загаду
15
Хуммельс
3
Морей
12
Менье
12
Менье
3
Морей
18
Ройс
14
Мукоко
14
Мукоко
18
Ройс
21
Платтенхардт
14
Лукебакио
14
Лукебакио
21
Платтенхардт
42
Зеефуик
7
Леки
7
Леки
42
Зеефуик
9
Кордоба
24
Дилросун
24
Дилросун
9
Кордоба
9
Пентек
15
Альдрете
15
Альдрете
9
Пентек
Остались в запасе
Боруссия Д
Герта
19
Рейньер
АП
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
25
Лука Нец
ЛЗ
1
Александер Шволов
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
19
Рейньер
АП
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
Остались в запасе
25
Лука Нец
ЛЗ
1
Александер Шволов
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Боруссия Д - Герта
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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