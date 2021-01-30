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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Аугсбург
Боруссия Д - Аугсбург: обзор матча 30 января 2021
Боруссия Д
30.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Аугсбург
26'
Т. Делэни
63'
Д. Санчо
75'
Ф. Удуохай (АГ)
10'
А. Хан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Аугсбург
Замена
М. Дауд
️️️️
М. Ройс
84'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Р. Геррейру
84'
Замена
Л. Пищек
️️️️
М. Морей
78'
77'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Иаго
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Ф. Удуохай
75'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Ю. Брандт
75'
65'
Замена
Р. Варгас
️️️️
А. Хан
65'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
М. Рихтер
65'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ф. Нидерлехнер
ГОЛ! 2:1!
Д. Санчо
Пас отдал
Р. Геррейру
63'
ГОЛ! 1:1!
Т. Делэни
Пас отдал
М. Ройс
26'
Пенальти не реализован!
Э. Холанд
21'
20'
Желтая карточка
Иаго
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Хан
Пас отдал
Ф. Нидерлехнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Боруссия Д
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
23
Тим Цивейя
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-1-3-2
1
Хитц
22
Геррейру
28
Аканджи
15
Хуммельс
3
Морей
27
Делэни
8
Брандт
18
Ройс
19
Санчо
9
Холанд
10
Рейна
4-1-1-3-1
12
Гикевич
2
Удуохай
6
Гаувелеув
39
Оксфорд
57
Иаго
5
Штробль
11
Груэсо
20
Калиджиури
28
Хан
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
22
Геррейру
14
Шульц
14
Шульц
22
Геррейру
3
Морей
26
Пищек
26
Пищек
3
Морей
18
Ройс
81
Дауд
81
Дауд
18
Ройс
8
Брандт
5
Беллингем
5
Беллингем
8
Брандт
5
Рихтер
97
Йенсен
97
Йенсен
5
Рихтер
28
Хан
11
Варгас
11
Варгас
28
Хан
57
Иаго
22
Педерсен
22
Педерсен
57
Иаго
7
Нидерлехнер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Боруссия Д
Аугсбург
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
19
Рейньер
АП
1
Лука Унбехаун
ВР
23
Эмре Джан
ОП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
20
Роберт Гумни
ПЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
8
Рани Хедира
ОП
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
19
Рейньер
АП
1
Лука Унбехаун
ВР
23
Эмре Джан
ОП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
20
Роберт Гумни
ПЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
8
Рани Хедира
ОП
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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