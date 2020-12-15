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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия Д
Вердер - Боруссия Д: обзор матча 15 декабря 2020
Вердер
15.12.2020, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
28'
К. Мевальд
12'
Р. Геррейру
78'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия Д
Желтая карточка
Р. Шмид
90'
+2
Желтая карточка
Н. Вольтемаде
87'
Замена
Ф. Агу
️️️️
О. Топрак
86'
Замена
Р. Шмид
️️️️
Ж. Мануэль Мбом
86'
85'
Замена
Д. Загаду
️️️️
М. Хуммельс
85'
Замена
Л. Пищек
️️️️
М. Морей
80'
Замена
Э. Джан
️️️️
Ю. Мукоко
78'
ГОЛ! 1:2!
М. Ройс
78'
Пенальти не реализован!
М. Ройс
73'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Беллингем
Замена
П. Эррас
️️️️
Ю. Осако
73'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
Д. Сарджент
65'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
К. Мевальд
65'
60'
Желтая карточка
А. Витсель
Желтая карточка
К. Гросс
54'
35'
Желтая карточка
М. Ройс
ГОЛ! 1:1!
К. Мевальд
Пас отдал
М. Эггештайн
28'
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Геррейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Романо Шмид
АП
19
Тахит Чон
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
4-1-3-2
1
Павленка
6
Аугустинссон
32
Фридль
21
Топрак
23
Гебре Селасси
36
Гросс
8
Мбом
8
Мевальд
8
Эггештайн
10
Осако
9
Сарджент
4-2-3-1
1
Бюрки
3
Морей
15
Хуммельс
28
Аканджи
22
Геррейру
5
Беллингем
28
Витсель
19
Санчо
18
Ройс
10
Рейна
14
Мукоко
8
Мевальд
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
8
Мевальд
21
Топрак
27
Агу
27
Агу
21
Топрак
8
Мбом
10
Шмид
10
Шмид
8
Мбом
10
Осако
4
Эррас
4
Эррас
10
Осако
9
Сарджент
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
9
Сарджент
15
Хуммельс
23
Загаду
23
Загаду
15
Хуммельс
3
Морей
26
Пищек
26
Пищек
3
Морей
14
Мукоко
23
Джан
23
Джан
14
Мукоко
5
Беллингем
8
Брандт
8
Брандт
5
Беллингем
Остались в запасе
Вердер
Боруссия Д
19
Тахит Чон
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
19
Рейньер
АП
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
19
Тахит Чон
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
Остались в запасе
19
Рейньер
АП
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Вердер - Боруссия Д
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
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