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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Боруссия Д
РБ Лейпциг - Боруссия Д: обзор матча 09 января 2021
РБ Лейпциг
09.01.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
90'
А. Серлот
55'
Д. Санчо
71'
Э. Холанд
84'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Боруссия Д
ГОЛ! 1:3!
А. Серлот
90'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Ю. Поульсен
88'
85'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Санчо
85'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Ройс
84'
ГОЛ! 0:3!
Э. Холанд
73'
Желтая карточка
М. Аканджи
71'
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Санчо
Замена
Х. Хванг
️️️️
А. Айдара
71'
69'
Замена
Д. Загаду
️️️️
Т. Делэни
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
М. Забитцер
61'
Замена
А. Серлот
️️️️
Э. Форсберг
61'
55'
ГОЛ! 0:1!
Д. Санчо
Пас отдал
М. Ройс
32'
Желтая карточка
Т. Делэни
30'
Замена
Э. Джан
️️️️
А. Витсель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
20
Йоша Вос
АП
10
Лазар Самарджич
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Боруссия Д
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Гулачи
17
Анхелиньо
2
Упамекано
4
Орбан
23
Хальстенберг
10
Адамс
20
Забитцер
21
Айдара
10
Форсберг
20
Ольмо
15
Поульсен
4-1-1-3-1
1
Бюрки
12
Менье
28
Аканджи
15
Хуммельс
22
Геррейру
27
Делэни
28
Витсель
19
Санчо
18
Ройс
10
Рейна
9
Холанд
15
Поульсен
10
Самарджич
10
Самарджич
15
Поульсен
20
Забитцер
16
Клостерманн
16
Клостерманн
20
Забитцер
21
Айдара
7
Хванг
7
Хванг
21
Айдара
10
Форсберг
9
Серлот
9
Серлот
10
Форсберг
19
Санчо
27
Тиггес
27
Тиггес
19
Санчо
27
Делэни
23
Загаду
23
Загаду
27
Делэни
28
Витсель
23
Джан
23
Джан
28
Витсель
18
Ройс
8
Брандт
8
Брандт
18
Ройс
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия Д
5
Эрик Мартель
ОП
1
Хосеп Мартинес
ВР
25
Деннис Борковски
ЦФ
20
Йоша Вос
АП
20
Норди Мукиэле
ПЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
5
Эрик Мартель
ОП
1
Хосеп Мартинес
ВР
25
Деннис Борковски
ЦФ
20
Йоша Вос
АП
20
Норди Мукиэле
ПЗ
Остались в запасе
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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