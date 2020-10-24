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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Шальке-04
Боруссия Д - Шальке-04: обзор матча 24 октября 2020
Боруссия Д
24.10.2020, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Шальке-04
55'
М. Аканджи
61'
Э. Холанд
78'
М. Хуммельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Шальке-04
Замена
М. Морей
️️️️
Т. Менье
80'
ГОЛ! 3:0!
М. Хуммельс
Пас отдал
Р. Геррейру
78'
Замена
Т. Азар
️️️️
Д. Санчо
77'
Замена
М. Ройс
️️️️
Ю. Брандт
77'
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
Д. Рейна
71'
Замена
А. Витсель
️️️️
М. Дауд
71'
71'
Замена
Б. Раман
️️️️
Р. Матондо
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Санчо
61'
56'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
Г. Пасьенса
56'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
Н. Бенталеб
ГОЛ! 1:0!
М. Аканджи
55'
13'
Желтая карточка
О. Маскарель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
19
Рейньер
АП
18
Марко Ройс
АП
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
22
Геррейру
28
Аканджи
15
Хуммельс
12
Менье
27
Делэни
81
Дауд
10
Рейна
8
Брандт
19
Санчо
9
Холанд
3-3-1-2-1
1
Реннов
12
Тиав
22
Настасич
26
Сане
29
Лудевиг
8
Маскарель
5
Очипка
6
Бенталеб
39
Матондо
77
Арит
9
Пасьенса
12
Менье
3
Морей
3
Морей
12
Менье
10
Рейна
25
Пасслак
25
Пасслак
10
Рейна
81
Дауд
28
Витсель
28
Витсель
81
Дауд
8
Брандт
18
Ройс
18
Ройс
8
Брандт
19
Санчо
9
Азар
9
Азар
19
Санчо
6
Бенталеб
70
Боздоган
70
Боздоган
6
Бенталеб
39
Матондо
14
Раман
14
Раман
39
Матондо
9
Пасьенса
23
Кутуджу
23
Кутуджу
9
Пасьенса
Остались в запасе
Боруссия Д
Шальке-04
19
Рейньер
АП
1
Марвин Хитц
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
18
Алессандро Шепф
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
19
Рейньер
АП
1
Марвин Хитц
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Боруссия Д - Шальке-04
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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