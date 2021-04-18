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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вердер
Боруссия Д - Вердер: обзор матча 18 апреля 2021
Боруссия Д
18.04.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
4 : 1
Завершен
Вердер
29'
Д. Рейна
34'
Э. Холанд (П)
38'
Э. Холанд
87'
М. Хуммельс
14'
М. Рашица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вердер
88'
Замена
Ж. Мануэль Мбом
️️️️
М. Рашица
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Э. Холанд
88'
Замена
Рейньер
️️️️
М. Ройс
88'
ГОЛ! 4:1!
М. Хуммельс
Пас отдал
Т. Азар
87'
85'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
77'
Желтая карточка
К. Гросс
Замена
Т. Азар
️️️️
Ю. Брандт
74'
66'
Желтая карточка
М. Велькович
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Дауд
61'
59'
Желтая карточка
М. Фридль
59'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
К. Мевальд
59'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ю. Осако
Желтая карточка
М. Дауд
48'
Замена
Л. Пищек
️️️️
М. Морей
46'
ГОЛ! 3:1!
Э. Холанд
38'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Холанд
34'
33'
Замена
Р. Шмид
️️️️
Л. Биттенкурт
ГОЛ! 1:1!
Д. Рейна
Пас отдал
М. Морей
29'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Рашица
Пас отдал
М. Эггештайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
10
Романо Шмид
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
4-2-3-1
1
Хитц
22
Геррейру
15
Хуммельс
28
Аканджи
3
Морей
5
Беллингем
81
Дауд
10
Рейна
18
Ройс
8
Брандт
9
Холанд
4-1-2-2-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
32
Фридль
4
Мойсандер
13
Велькович
36
Гросс
8
Эггештайн
8
Мевальд
7
Рашица
32
Биттенкурт
10
Осако
3
Морей
26
Пищек
26
Пищек
3
Морей
81
Дауд
23
Джан
23
Джан
81
Дауд
18
Ройс
19
Рейньер
19
Рейньер
18
Ройс
8
Брандт
9
Азар
9
Азар
8
Брандт
9
Холанд
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Холанд
7
Рашица
8
Мбом
8
Мбом
7
Рашица
32
Биттенкурт
10
Шмид
10
Шмид
32
Биттенкурт
10
Осако
9
Зелке
9
Зелке
10
Осако
8
Мевальд
9
Сарджент
9
Сарджент
8
Мевальд
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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