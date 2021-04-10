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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия Д
Штутгарт - Боруссия Д: обзор матча 10 апреля 2021
Штутгарт
10.04.2021, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия Д
17'
С. Калайджич
78'
Д. Дидави
47'
Д. Беллингем
52'
М. Ройс
80'
А. Кнауфф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия Д
90'
+2
Желтая карточка
М. Хитц
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
М. Кемпф
86'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
Т. Кулибали
86'
84'
Замена
Л. Пищек
️️️️
М. Морей
Желтая карточка
В. Антон
82'
80'
ГОЛ! 2:3!
А. Кнауфф
Пас отдал
Э. Холанд
80'
Замена
Т. Азар
️️️️
Д. Беллингем
79'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Рейна
ГОЛ! 2:2!
Д. Дидави
Пас отдал
Т. Кулибали
78'
Замена
Э. Томми
️️️️
Ф. Ферстер
68'
67'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
М. Ройс
Замена
П. Штенцель
️️️️
К. Мавропанос
61'
Замена
Д. Дидави
️️️️
М. Климович
61'
52'
ГОЛ! 1:2!
М. Ройс
Пас отдал
М. Морей
Желтая карточка
М. Кемпф
50'
47'
ГОЛ! 1:1!
Д. Беллингем
Пас отдал
Д. Рейна
46'
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Хуммельс
31'
Желтая карточка
М. Хуммельс
Желтая карточка
Ф. Ферстер
28'
Желтая карточка
Б. Соса
21'
ГОЛ! 1:0!
С. Калайджич
Пас отдал
Б. Соса
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
40
Матео Климович
АП
10
Филипп Ферстер
АП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Джованни Рейна
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Филипп Клемент
АП
15
Роберто Массимо
ПП
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
3-3-3-1
1
Кобель
15
Мавропанос
2
Кемпф
3
Антон
3
Соса
3
Эндо
16
Каразор
10
Кулибали
10
Ферстер
40
Климович
11
Калайджич
4-1-2-2-1
1
Хитц
3
Морей
28
Аканджи
15
Хуммельс
22
Геррейру
27
Делэни
81
Дауд
5
Беллингем
18
Ройс
10
Рейна
9
Холанд
15
Мавропанос
15
Штенцель
15
Штенцель
15
Мавропанос
10
Ферстер
27
Томми
27
Томми
10
Ферстер
40
Климович
10
Дидави
10
Дидави
40
Климович
10
Кулибали
10
Клемент
10
Клемент
10
Кулибали
2
Кемпф
21
Чурлинов
21
Чурлинов
2
Кемпф
3
Морей
26
Пищек
26
Пищек
3
Морей
15
Хуммельс
23
Джан
23
Джан
15
Хуммельс
10
Рейна
8
Брандт
8
Брандт
10
Рейна
5
Беллингем
9
Азар
9
Азар
5
Беллингем
18
Ройс
7
Кнауфф
7
Кнауфф
18
Ройс
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
15
Роберто Массимо
ПП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
15
Роберто Массимо
ПП
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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