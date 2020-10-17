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Хоффенхайм - Боруссия Д
Хоффенхайм - Боруссия Д: обзор матча 17 октября 2020
Хоффенхайм
17.10.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
76'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия Д
90'
Желтая карточка
Д. Рейна
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
С. Пош
79'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
Р. Сков
79'
Замена
М. Даббур
️️️️
И. Бебу
79'
76'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
Э. Холанд
75'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
М. Дауд
75'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Т. Менье
64'
Замена
Э. Холанд
️️️️
Ю. Брандт
64'
Замена
М. Ройс
️️️️
Д. Санчо
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
М. Гачинович
60'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
И. Бельфодиль
60'
Желтая карточка
С. Пош
58'
21'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Л. Пищек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
99
Клаусс
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
19
Рейньер
АП
18
Марко Ройс
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Бауманн
4
Пош
7
Фогт
25
Акпогума
18
Самассеку
13
Руди
18
Гайгер
9
Бебу
8
Гачинович
24
Сков
19
Бельфодиль
4-1-2-3
1
Хитц
26
Пищек
25
Пасслак
15
Хуммельс
12
Менье
23
Джан
28
Витсель
81
Дауд
19
Санчо
8
Брандт
10
Рейна
19
Бельфодиль
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
19
Бельфодиль
24
Сков
30
Сессеньон
30
Сессеньон
24
Сков
8
Гачинович
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
8
Гачинович
4
Пош
27
Гриллич
27
Гриллич
4
Пош
9
Бебу
9
Даббур
9
Даббур
9
Бебу
12
Менье
22
Геррейру
22
Геррейру
12
Менье
26
Пищек
27
Делэни
27
Делэни
26
Пищек
81
Дауд
5
Беллингем
5
Беллингем
81
Дауд
19
Санчо
18
Ройс
18
Ройс
19
Санчо
8
Брандт
9
Холанд
9
Холанд
8
Брандт
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия Д
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
19
Рейньер
АП
3
Матеу Морей
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
1
Роман Бюрки
ВР
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
99
Клаусс
ЦФ
Остались в запасе
19
Рейньер
АП
3
Матеу Морей
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
1
Роман Бюрки
ВР
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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