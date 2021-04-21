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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Унион
Боруссия Д - Унион: обзор матча 21 апреля 2021
Боруссия Д
21.04.2021, среда, 21:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Унион
27'
М. Ройс
88'
Р. Геррейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Унион
Замена
Рейньер
️️️️
Д. Беллингем
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Р. Геррейру
Пас отдал
Ю. Брандт
88'
80'
Замена
К. Гентнер
️️️️
Г. Премель
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Рейна
76'
73'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
П. Муса
73'
Замена
Н. Шлоттербек
️️️️
Р. Кнохе
73'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
М. Крузе
Желтая карточка
М. Хуммельс
72'
Желтая карточка
Д. Беллингем
70'
Замена
М. Дауд
️️️️
Э. Джан
59'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Т. Азар
59'
58'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
К. Эндо
48'
Желтая карточка
Р. Кнохе
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
27'
Пенальти не реализован!
Э. Холанд
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
21
Гриша Премель
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия Д
41
Стефан Дрляча
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Рейньер
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Хитц
22
Геррейру
15
Хуммельс
28
Аканджи
26
Пищек
23
Джан
5
Беллингем
9
Азар
10
Рейна
18
Ройс
9
Холанд
4-2-2-2
16
Люте
28
Триммель
31
Кнохе
5
Фридрих
3
Ленц
21
Премель
8
Андрих
7
Ингвартсен
5
Эндо
10
Крузе
9
Муса
23
Джан
81
Дауд
81
Дауд
23
Джан
10
Рейна
8
Брандт
8
Брандт
10
Рейна
5
Беллингем
19
Рейньер
19
Рейньер
5
Беллингем
9
Азар
19
Санчо
19
Санчо
9
Азар
31
Кнохе
4
Шлоттербек
4
Шлоттербек
31
Кнохе
21
Премель
4
Гентнер
4
Гентнер
21
Премель
5
Эндо
30
Бюлтер
30
Бюлтер
5
Эндо
9
Муса
20
Похьянпало
20
Похьянпало
9
Муса
10
Крузе
36
Тойхерт
36
Тойхерт
10
Крузе
Остались в запасе
Боруссия Д
Унион
41
Стефан Дрляча
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
41
Стефан Дрляча
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Боруссия Д - Унион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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