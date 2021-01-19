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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия Д
Байер - Боруссия Д: обзор матча 19 января 2021
Байер
19.01.2021, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
14'
М. Диаби
80'
Ф. Вирц
67'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия Д
90'
+3
Желтая карточка
Т. Делэни
90'
+1
Желтая карточка
М. Хуммельс
89'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
М. Ройс
83'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Д. Беллингем
ГОЛ! 2:1!
Ф. Вирц
Пас отдал
М. Диаби
80'
Желтая карточка
М. Диаби
78'
Желтая карточка
Л. Бэйли
73'
73'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Д. Санчо
Замена
К. Демирбай
️️️️
Ч. Арангис
70'
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Аларио
69'
67'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
Р. Геррейру
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
Венделл
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Диаби
Пас отдал
Л. Бэйли
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-2-2-2
1
Градецки
18
Венделл
12
Тапсоба
4
Та
8
Бендер
10
Амири
20
Арангис
19
Диаби
7
Вирц
27
Аларио
17
Бэйли
4-1-1-3-1
1
Бюрки
12
Менье
15
Хуммельс
28
Аканджи
22
Геррейру
27
Делэни
5
Беллингем
19
Санчо
18
Ройс
8
Брандт
9
Холанд
18
Венделл
24
Синкгравен
24
Синкгравен
18
Венделл
20
Арангис
26
Демирбай
26
Демирбай
20
Арангис
27
Аларио
14
Шик
14
Шик
27
Аларио
18
Ройс
27
Тиггес
27
Тиггес
18
Ройс
19
Санчо
10
Рейна
10
Рейна
19
Санчо
5
Беллингем
14
Мукоко
14
Мукоко
5
Беллингем
Остались в запасе
Байер
Боруссия Д
22
Леннарт Грил
ВР
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
19
Рейньер
АП
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Остались в запасе
19
Рейньер
АП
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Байер - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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