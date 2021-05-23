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Ману Гарсия
Статистика
Ману Гарсия - статистика
Завершил карьеру
26 апреля 1986 (40), Витория-Гастейс
#19 | Полузащитник
182 см
Испания
Статистика
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алавес
25
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
1 : 0
23.05.2021
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Алавес
4 : 2
16.05.2021
Гранада
85' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эльче
0 : 2
11.05.2021
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Алавес
2 : 2
08.05.2021
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эйбар
3 : 0
01.05.2021
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
1 : 1
24.04.2021
Алавес
88' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Алавес
2 : 1
21.04.2021
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
0 : 0
10.04.2021
Алавес
78' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
1 : 3
04.04.2021
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1 : 1
13.03.2021
Кадис
1' - 81'
80'
81'
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
3 : 2
08.03.2021
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
0 : 1
27.02.2021
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
4 : 0
21.02.2021
Алавес
1' - 90'
52'
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
5 : 1
13.02.2021
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
1 : 0
05.02.2021
Вальядолид
1' - 82'
63'
Испания. Примера, 21 тур
Хетафе
0 : 0
31.01.2021
Алавес
1' - 90'
57'
Испания. Примера, 20 тур
Алавес
1 : 4
23.01.2021
Реал
46' - 90'
49'
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
1 : 2
19.01.2021
Севилья
87' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Кадис
3 : 1
10.01.2021
Алавес
57' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1 : 2
03.01.2021
Атлетико
1' - 68'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
1 : 1
31.12.2020
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
2 : 1
24.12.2020
Эйбар
73' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
2 : 0
20.12.2020
Алавес
85' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
2 : 2
22.11.2020
Валенсия
56' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
1 : 1
08.11.2020
Алавес
56' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 1
31.10.2020
Барселона
72' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
0 : 2
25.10.2020
Алавес
85' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 2
18.10.2020
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Алавес
1 : 0
04.10.2020
Атлетик
76' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
3 : 1
30.09.2020
Алавес
76' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
0 : 0
26.09.2020
Хетафе
80' - 90'
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