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    Ману Гарсия - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Ману
    Фамилия Гарсия
    Команда Алавес
    Состав Основной
    Родной город Витория-Гастейс
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алавес 25 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 1' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    16.05.2021 85' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 4:2 Гранада (Гранада)
    11.05.2021 1' -90' Эльче (Эльче) 0:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    08.05.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:2 Леванте (Валенсия)
    01.05.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 3:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    24.04.2021 88' -90' Валенсия (Валенсия) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    21.04.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Вильярреал (Вильярреал)
    10.04.2021 78' -90' Атлетик (Бильбао) 0:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    04.04.2021 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:3 Сельта (Виго)
    13.03.2021 1' -81' Алавес (Витория-Гастейс) 1:1 Кадис (Кадис)
    80' 81'
    08.03.2021 1' -90' Бетис (Севилья) 3:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    27.02.2021 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Осасуна (Памплона)
    21.02.2021 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 4:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    52'
    13.02.2021 Был в запасе Барселона (Барселона) 5:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    05.02.2021 1' -82' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    63'
    31.01.2021 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    57'
    23.01.2021 46' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:4 Реал (Мадрид)
    49'
    19.01.2021 87' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:2 Севилья (Севилья)
    10.01.2021 57' -90' Кадис (Кадис) 3:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    03.01.2021 1' -68' Алавес (Витория-Гастейс) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    31.12.2020 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    24.12.2020 73' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    20.12.2020 85' -90' Сельта (Виго) 2:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    22.11.2020 56' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    08.11.2020 56' -90' Леванте (Валенсия) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    31.10.2020 72' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:1 Барселона (Барселона)
    25.10.2020 85' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    18.10.2020 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:2 Эльче (Эльче)
    04.10.2020 76' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    30.09.2020 76' -90' Вильярреал (Вильярреал) 3:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    26.09.2020 80' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:0 Хетафе (Хетафе)
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