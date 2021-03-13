Ману Гарсия - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Ману
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витория-Гастейс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Ману
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витория-Гастейс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алавес
|25
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|16.05.2021
|85' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|4:2
|Гранада (Гранада)
|11.05.2021
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:2
|Леванте (Валенсия)
|01.05.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|24.04.2021
|88' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|21.04.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|10.04.2021
|78' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|04.04.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:3
|Сельта (Виго)
|13.03.2021
|1' -81'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|80' 81'
|08.03.2021
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|27.02.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|21.02.2021
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|4:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|52'
|13.02.2021
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|5:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|05.02.2021
|1' -82'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|63'
|31.01.2021
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|57'
|23.01.2021
|46' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|49'
|19.01.2021
|87' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:2
|Севилья (Севилья)
|10.01.2021
|57' -90'
|Кадис (Кадис)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|03.01.2021
|1' -68'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|31.12.2020
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|24.12.2020
|73' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|20.12.2020
|85' -90'
|Сельта (Виго)
|2:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|22.11.2020
|56' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|08.11.2020
|56' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|31.10.2020
|72' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Барселона (Барселона)
|25.10.2020
|85' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:2
|Эльче (Эльче)
|04.10.2020
|76' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|30.09.2020
|76' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|26.09.2020
|80' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)