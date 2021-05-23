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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Алавес
Севилья - Алавес: обзор матча 23 мая 2021
Севилья
23.05.2021, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
90+2'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Алавес
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
О. Торрес
90'
+2
78'
Замена
Лукас
️️️️
Д. Гуидетти
78'
Замена
Р. Батталья
️️️️
Э. Мендес
Замена
А. Гомес
️️️️
С. Эскудеро
74'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Сусо
74'
72'
Замена
Ф. Пачеко
️️️️
А. Сивера
67'
Замена
Л. Риоха
️️️️
Ф. Пельистри
67'
Замена
Хоселу
️️️️
П. Понс
Замена
И. Ракитич
️️️️
Л. Окампос
56'
Замена
О. Родригес
️️️️
Х. Хордан
56'
Замена
О. Торрес
️️️️
Ф. Васкес
56'
Желтая карточка
А. Видаль
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
4-2-3-1
31
Вацлик
18
Эскудеро
23
Кунде
4
Рекик
22
Видаль
8
Гудель
19
Хордан
7
Окампос
20
Васкес
10
Сусо
21
Эн-Несири
4-1-3-1-1
1
Сивера
23
Наварро
5
Тачи
24
Лежен
5
Дуарте
8
Понс
7
Мендес
19
Гарсия
17
Пина
28
Пельистри
11
Гуидетти
7
Окампос
11
Ракитич
11
Ракитич
7
Окампос
20
Васкес
8
Торрес
8
Торрес
20
Васкес
19
Хордан
14
Родригес
14
Родригес
19
Хордан
18
Эскудеро
10
Гомес
10
Гомес
18
Эскудеро
10
Сусо
26
де Йонг
26
де Йонг
10
Сусо
1
Сивера
1
Пачеко
1
Пачеко
1
Сивера
7
Мендес
6
Батталья
6
Батталья
7
Мендес
28
Пельистри
11
Риоха
11
Риоха
28
Пельистри
8
Понс
13
Хоселу
13
Хоселу
8
Понс
11
Гуидетти
7
Лукас
7
Лукас
11
Гуидетти
Остались в запасе
Севилья
Алавес
37
Яссин Буну
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
17
Борха Сайнс
ЛВ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
17
Борха Сайнс
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Севилья - Алавес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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