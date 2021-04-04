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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Сельта
Алавес - Сельта: обзор матча 04 апреля 2021
Алавес
04.04.2021, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 3
Завершен
Сельта
86'
Ф. Лежен
8'
Нолито
14'
Я. Аспас
20'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Сельта
90'
+4
Желтая карточка
У. Мальо
89'
Желтая карточка
Р. Тапиа
87'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Я. Аспас
86'
Желтая карточка
К. Васкес
ГОЛ! 1:3!
Ф. Лежен
86'
Желтая карточка
Э. Мендес
85'
81'
Замена
К. Васкес
️️️️
Д. Суарес
Замена
И. Кордоба
️️️️
Ф. Пельистри
69'
Желтая карточка
Х. Наварро
65'
57'
Замена
Х. Фонтан
️️️️
С. Мина
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Т. Пина
56'
56'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Нолито
54'
Вторая желтая
Д. Мурильо
Желтая карточка
Ф. Лежен
53'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Р. Дуарте
35'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Л. Риоха
35'
24'
Желтая карточка
Д. Айду
Желтая карточка
В. Лагвардия
20'
20'
ГОЛ! 0:3!
С. Мина
Пас отдал
Я. Аспас
14'
ГОЛ! 0:2!
Я. Аспас
Пас отдал
Нолито
8'
ГОЛ! 0:1!
Нолито
Пас отдал
Я. Аспас
2'
Желтая карточка
Д. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
24
Хота
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Сельта
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-2-3-1
1
Пачеко
5
Дуарте
24
Лежен
5
Лагвардия
23
Наварро
17
Пина
6
Батталья
11
Риоха
24
Хота
28
Пельистри
13
Хоселу
4-1-2-3
25
Вильяр
22
Мальо
4
Айду
24
Мурильо
24
Мартин
13
Тапиа
10
Мендес
4
Суарес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
5
Дуарте
16
Лопес
16
Лопес
5
Дуарте
11
Риоха
7
Мендес
7
Мендес
11
Риоха
17
Пина
17
Сайнс
17
Сайнс
17
Пина
28
Пельистри
14
Кордоба
14
Кордоба
28
Пельистри
77
Мина
3
Фонтан
3
Фонтан
77
Мина
4
Суарес
20
Васкес
20
Васкес
4
Суарес
3
Нолито
8
Бельтран
8
Бельтран
3
Нолито
10
Аспас
14
Феррейра
14
Феррейра
10
Аспас
Остались в запасе
Алавес
Сельта
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Алавес - Сельта
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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