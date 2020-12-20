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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Алавес
Сельта - Алавес: обзор матча 20 декабря 2020
Сельта
20.12.2020, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 0
Завершен
Алавес
19'
Б. Мендес
80'
Б. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Алавес
Замена
Э. Мор
️️️️
Я. Аспас
90'
+3
Замена
Д. Айду
️️️️
Л. Оласа
90'
+3
85'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Л. Риоха
85'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Р. Батталья
ГОЛ! 2:0!
Б. Мендес
Пас отдал
Я. Аспас
80'
Замена
Х. Фонтан
️️️️
Ф. Бельтран
75'
74'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Хота
74'
Замена
Т. Тавареш
️️️️
Лукас
Замена
М. Баэса
️️️️
Нолито
71'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Д. Суарес
71'
Желтая карточка
Нолито
61'
Желтая карточка
Н. Араужо
55'
40'
Замена
Тачи
️️️️
Р. Эли
35'
Желтая карточка
Т. Пина
20'
Желтая карточка
Р. Батталья
ГОЛ! 1:0!
Б. Мендес
Пас отдал
Л. Оласа
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
24
Хота
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
7
Эмре Мор
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
4-1-1-2-2
36
Бланко
15
Оласа
14
Араужо
24
Мурильо
22
Мальо
13
Тапиа
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
10
Аспас
3
Нолито
4-2-2-2
1
Пачеко
23
Наварро
19
Эли
24
Лежен
5
Дуарте
17
Пина
6
Батталья
24
Хота
11
Риоха
7
Лукас
13
Хоселу
8
Бельтран
3
Фонтан
3
Фонтан
8
Бельтран
10
Аспас
7
Мор
7
Мор
10
Аспас
3
Нолито
8
Баэса
8
Баэса
3
Нолито
15
Оласа
4
Айду
4
Айду
15
Оласа
4
Суарес
5
Йокушлу
5
Йокушлу
4
Суарес
11
Риоха
17
Сайнс
17
Сайнс
11
Риоха
19
Эли
5
Тачи
5
Тачи
19
Эли
7
Лукас
15
Тавареш
15
Тавареш
7
Лукас
6
Батталья
19
Гарсия
19
Гарсия
6
Батталья
24
Хота
11
Гуидетти
11
Гуидетти
24
Хота
Остались в запасе
Сельта
Алавес
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
10
Габриэль Вейга
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
Главный тренер
Оскар Гарсия
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
10
Габриэль Вейга
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Сельта - Алавес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
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