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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Атлетик
Алавес - Атлетик: обзор матча 04 октября 2020
Алавес
04.10.2020, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
74'
Р. Эли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Атлетик
Замена
Х. Лопес
️️️️
Э. Мендес
90'
+1
Вторая желтая
Р. Дуарте
86'
Желтая карточка
Р. Дуарте
86'
79'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
79'
Замена
А. Беренгер
️️️️
У. Лопес
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Пина
76'
ГОЛ! 1:0!
Р. Эли
Пас отдал
Лукас
74'
Замена
Р. Эли
️️️️
В. Лагвардия
65'
64'
Желтая карточка
И. Мартинес
62'
Желтая карточка
У. Нуньес
59'
Замена
И. Муньяин
️️️️
О. Сансет
59'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
И. Кордоба
49'
Замена
М. Баленсиага
️️️️
Ю. Бершиче
Замена
Лукас
️️️️
Дейверсон
46'
19'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
4-1-3-2
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
24
Лежен
23
Наварро
8
Понс
6
Батталья
17
Пина
7
Мендес
13
Хоселу
16
Дейверсон
4-2-2-2
1
Симон
2
Капа
14
Нуньес
26
Мартинес
17
Бершиче
8
Лопес
14
Дани Гарсия
8
Сансет
14
Кордоба
9
Уильямс
14
Гарсия
7
Мендес
16
Лопес
16
Лопес
7
Мендес
5
Лагвардия
19
Эли
19
Эли
5
Лагвардия
17
Пина
19
Гарсия
19
Гарсия
17
Пина
16
Дейверсон
7
Лукас
7
Лукас
16
Дейверсон
14
Кордоба
7
Морсильо
7
Морсильо
14
Кордоба
8
Лопес
7
Беренгер
7
Беренгер
8
Лопес
17
Бершиче
18
Баленсиага
18
Баленсиага
17
Бершиче
8
Сансет
10
Муньяин
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
Остались в запасе
Алавес
Атлетик
3
Адриан Марин
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Алавес - Атлетик
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Мендисорроса
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