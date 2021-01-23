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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Реал
Алавес - Реал: обзор матча 23 января 2021
Алавес
23.01.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 4
Завершен
Реал
59'
Хоселу
15'
Каземиро
41'
К. Бензема
45+1'
Э. Азар
70'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Реал
Желтая карточка
Э. Мендес
90'
+2
88'
Желтая карточка
К. Бензема
86'
Желтая карточка
Ф. Менди
Желтая карточка
Б. Сайнс
85'
Желтая карточка
В. Лагвардия
79'
Замена
Дейверсон
️️️️
Хоселу
78'
77'
Замена
Иско
️️️️
М. Асенсио
77'
Замена
А. Одриосола
️️️️
Л. Модрич
Замена
П. Понс
️️️️
Т. Пина
72'
70'
ГОЛ! 1:4!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
63'
Замена
Винисиус
️️️️
Э. Азар
59'
Желтая карточка
Э. Милитао
ГОЛ! 1:3!
Хоселу
Пас отдал
Лукас
59'
Желтая карточка
М. Гарсия
49'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Х. Наварро
46'
Замена
Лукас
️️️️
Л. Риоха
46'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Р. Батталья
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Э. Азар
Пас отдал
Т. Кроос
41'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Э. Азар
15'
ГОЛ! 0:1!
Каземиро
Пас отдал
Т. Кроос
Желтая карточка
Х. Наварро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
24
Хота
ПВ
7
Лукас
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
24
Лежен
5
Лагвардия
5
Дуарте
23
Наварро
17
Пина
6
Батталья
7
Мендес
11
Риоха
13
Хоселу
3-1-2-3-1
1
Куртуа
19
Варан
3
Милитао
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
17
Васкес
10
Асенсио
10
Азар
9
Бензема
23
Наварро
17
Сайнс
17
Сайнс
23
Наварро
17
Пина
8
Понс
8
Понс
17
Пина
6
Батталья
19
Гарсия
19
Гарсия
6
Батталья
11
Риоха
7
Лукас
7
Лукас
11
Риоха
13
Хоселу
16
Дейверсон
16
Дейверсон
13
Хоселу
10
Азар
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Азар
20
Модрич
20
Одриосола
20
Одриосола
20
Модрич
10
Асенсио
22
Иско
22
Иско
10
Асенсио
Остались в запасе
Алавес
Реал
24
Хота
ПВ
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Асьер Гаритано
8
Антонио Бланко
ЦП
23
Виктор Чуст
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
Остались в запасе
8
Антонио Бланко
ЦП
23
Виктор Чуст
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Алавес - Реал
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
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