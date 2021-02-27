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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Осасуна
Алавес - Осасуна: обзор матча 27 февраля 2021
Алавес
27.02.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
0 : 1
Завершен
Осасуна
77'
Э. Барха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Осасуна
87'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Р. Гарсия
87'
Замена
Э. Гальего
️️️️
А. Будимир
Замена
Дейверсон
️️️️
Х. Наварро
84'
Желтая карточка
Лукас
82'
77'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барха
77'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Л. Торро
73'
Желтая карточка
Х. Крус
Замена
Л. Риоха
️️️️
Э. Мендес
73'
Желтая карточка
В. Лагвардия
68'
67'
Замена
Э. Барха
️️️️
Х. Кальери
65'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
И. Кордоба
46'
Замена
Р. Дуарте
️️️️
М. Агиррегабирия
46'
Желтая карточка
Т. Пина
44'
40'
Желтая карточка
И. Видаль
30'
Желтая карточка
У. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
6
Ойер
ОП
10
Роберто Торрес
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Хота
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Осасуна
1
Иван Мартинес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
20
Адриан
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
4-3-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
24
Лежен
5
Лагвардия
23
Наварро
17
Пина
19
Гарсия
7
Мендес
14
Кордоба
7
Лукас
13
Хоселу
4-2-2-2
1
Эррера
22
Видаль
5
Гарсия
15
Эрнандес
3
Крус
6
Торро
6
Ойер
10
Торрес
14
Гарсия
17
Будимир
9
Кальери
14
Кордоба
28
Пельистри
28
Пельистри
14
Кордоба
7
Мендес
11
Риоха
11
Риоха
7
Мендес
20
Агиррегабирия
5
Дуарте
5
Дуарте
20
Агиррегабирия
23
Наварро
16
Дейверсон
16
Дейверсон
23
Наварро
9
Кальери
11
Барха
11
Барха
9
Кальери
14
Гарсия
15
Гарсия
15
Гарсия
14
Гарсия
6
Торро
7
Монкайола
7
Монкайола
6
Торро
17
Будимир
18
Гальего
18
Гальего
17
Будимир
Остались в запасе
Алавес
Осасуна
77
Стефан Келлер
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
24
Хота
ПВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
1
Иван Мартинес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
24
Хави Мартинес
АП
1
Хуан Перес
ВР
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
77
Стефан Келлер
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
24
Хота
ПВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
1
Иван Мартинес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
24
Хави Мартинес
АП
1
Хуан Перес
ВР
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Алавес - Осасуна
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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