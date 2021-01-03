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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Атлетико
Алавес - Атлетико: обзор матча 03 января 2021
Алавес
03.01.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
84'
А. Фелипе (АГ)
41'
М. Льоренте
90'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Атлетико
90'
+4
Желтая карточка
Л. Суарес
90'
ГОЛ! 1:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Феликс
Замена
А. Марин
️️️️
Х. Лопес
89'
88'
Замена
Р. Лоди
️️️️
А. Фелипе
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Фелипе
84'
82'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Я. Карраско
Замена
Хоселу
️️️️
Дейверсон
75'
Замена
Лукас
️️️️
Э. Мендес
75'
Замена
Тачи
️️️️
М. Гарсия
68'
Замена
Л. Риоха
️️️️
Б. Сайнс
68'
Красная карточка
В. Лагвардия
63'
62'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Корреа
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Льоренте
Пас отдал
Л. Суарес
29'
Желтая карточка
Я. Карраско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
24
Хота
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
7
Лукас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Атлетико
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-3-2-1
1
Пачеко
16
Лопес
5
Лагвардия
24
Лежен
20
Агиррегабирия
6
Батталья
19
Гарсия
7
Мендес
17
Сайнс
24
Хота
16
Дейверсон
4-2-3-1
13
Облак
24
Врсалько
18
Фелипе
22
Эрмосо
20
Хименес
14
Льоренте
6
Коке
10
Корреа
18
Лемар
10
Карраско
9
Суарес
16
Лопес
3
Марин
3
Марин
16
Лопес
17
Сайнс
11
Риоха
11
Риоха
17
Сайнс
19
Гарсия
5
Тачи
5
Тачи
19
Гарсия
7
Мендес
7
Лукас
7
Лукас
7
Мендес
16
Дейверсон
13
Хоселу
13
Хоселу
16
Дейверсон
18
Фелипе
6
Лоди
6
Лоди
18
Фелипе
10
Карраско
8
Ньигес
8
Ньигес
10
Карраско
10
Корреа
79
Феликс
79
Феликс
10
Корреа
Остались в запасе
Алавес
Атлетико
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
2
Рикард Санчес
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
2
Рикард Санчес
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Алавес - Атлетико
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
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