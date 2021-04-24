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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Алавес
Валенсия - Алавес: обзор матча 24 апреля 2021
Валенсия
24.04.2021, суббота, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
89'
Х. Луис Гайя
84'
Д. Гуидетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Алавес
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Гайя
89'
88'
Замена
Дейверсон
️️️️
Хоселу
88'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Пина
84'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гуидетти
Желтая карточка
К. Солер
83'
Желтая карточка
М. Вальехо
81'
Замена
М. Вальехо
️️️️
К. Гамейро
77'
72'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Э. Мендес
71'
Замена
Л. Риоха
️️️️
Хота
63'
Замена
П. Понс
️️️️
Лукас
Замена
Д. Черышев
️️️️
Ю. Муса
61'
Желтая карточка
У. Гильямон
37'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
24
Хота
ПВ
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
2-2-2-2-2
1
Хауме
14
Гайя
3
Паулиста
22
Гильямон
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
11
Гедеш
80
Муса
9
Гомес
9
Гамейро
4-3-1-2
1
Пачеко
23
Наварро
5
Лагвардия
24
Лежен
20
Агиррегабирия
7
Мендес
6
Батталья
17
Пина
24
Хота
13
Хоселу
7
Лукас
9
Гамейро
21
Вальехо
21
Вальехо
9
Гамейро
80
Муса
90
Черышев
90
Черышев
80
Муса
7
Лукас
8
Понс
8
Понс
7
Лукас
17
Пина
19
Гарсия
19
Гарсия
17
Пина
24
Хота
11
Риоха
11
Риоха
24
Хота
13
Хоселу
16
Дейверсон
16
Дейверсон
13
Хоселу
7
Мендес
11
Гуидетти
11
Гуидетти
7
Мендес
Остались в запасе
Валенсия
Алавес
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
11
Алекс Санчес
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
11
Алекс Санчес
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Валенсия - Алавес
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
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