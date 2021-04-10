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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Алавес
Атлетик - Алавес: обзор матча 10 апреля 2021
Атлетик
10.04.2021, суббота, 17:15
Испания. Примера, 30 тур
0 : 0
Завершен
Алавес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Алавес
Желтая карточка
А. Капа
90'
+1
85'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Лукас
78'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Пина
75'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Л. Риоха
75'
Замена
П. Понс
️️️️
Хота
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
69'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Х. Морсильо
69'
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Гомес
64'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
У. Лопес
64'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Вильялибре
63'
46'
Желтая карточка
Ф. Лежен
Желтая карточка
М. Весга
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Тачи
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
24
Хота
ПВ
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
18
Баленсиага
2
Капа
14
Нуньес
15
Леке
6
Весга
8
Лопес
7
Морсильо
8
Сансет
11
Гомес
12
Вильялибре
4-2-2-2
1
Пачеко
23
Наварро
5
Тачи
24
Лежен
20
Агиррегабирия
6
Батталья
17
Пина
24
Хота
11
Риоха
13
Хоселу
7
Лукас
8
Лопес
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
8
Лопес
11
Гомес
10
Муньяин
10
Муньяин
11
Гомес
7
Морсильо
7
Беренгер
7
Беренгер
7
Морсильо
12
Вильялибре
9
Уильямс
9
Уильямс
12
Вильялибре
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
24
Хота
8
Понс
8
Понс
24
Хота
17
Пина
19
Гарсия
19
Гарсия
17
Пина
11
Риоха
7
Мендес
7
Мендес
11
Риоха
7
Лукас
17
Сайнс
17
Сайнс
7
Лукас
Остались в запасе
Атлетик
Алавес
13
Хокин Эскьета
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Атлетик - Алавес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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