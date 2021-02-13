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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Алавес
Барселона - Алавес: обзор матча 13 февраля 2021
Барселона
13.02.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
5 : 1
Завершен
Алавес
29'
Тринкау
45+1'
Л. Месси
74'
Тринкау
75'
Л. Месси
80'
Х. Фирпо
57'
Л. Риоха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Алавес
81'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Лукас
81'
Замена
Дейверсон
️️️️
Хоселу
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Гризманн
81'
ГОЛ! 5:1!
Х. Фирпо
Пас отдал
А. Гризманн
80'
ГОЛ! 4:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Гризманн
75'
ГОЛ! 3:1!
Тринкау
74'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Ф. де Йонг
72'
72'
Замена
П. Понс
️️️️
Т. Пина
Замена
С. Дест
️️️️
О. Мингеса
72'
Замена
Педри
️️️️
И. Мориба
64'
57'
ГОЛ! 2:1!
Л. Риоха
53'
Желтая карточка
Тачи
Замена
С. Умтити
️️️️
С. Бускетс
46'
46'
Замена
Л. Риоха
️️️️
И. Кордоба
46'
Замена
В. Лагвардия
️️️️
М. Агиррегабирия
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
С. Бускетс
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Тринкау
Пас отдал
И. Мориба
29'
17'
Желтая карточка
М. Агиррегабирия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Педри
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Хота
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
3-1-3-1-2
1
тер Стеген
23
Фирпо
2
Лангле
30
Мингеса
5
Бускетс
6
Мориба
21
де Йонг
10
Пуч
10
Месси
7
Гризманн
7
Тринкау
4-3-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Тачи
24
Лежен
5
Дуарте
7
Мендес
17
Пина
6
Батталья
14
Кордоба
7
Лукас
13
Хоселу
6
Мориба
8
Педри
8
Педри
6
Мориба
5
Бускетс
14
Умтити
14
Умтити
5
Бускетс
30
Мингеса
8
Дест
8
Дест
30
Мингеса
21
де Йонг
15
Пьянич
15
Пьянич
21
де Йонг
7
Гризманн
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Гризманн
14
Кордоба
11
Риоха
11
Риоха
14
Кордоба
7
Лукас
17
Сайнс
17
Сайнс
7
Лукас
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
5
Лагвардия
20
Агиррегабирия
17
Пина
8
Понс
8
Понс
17
Пина
13
Хоселу
16
Дейверсон
16
Дейверсон
13
Хоселу
Остались в запасе
Барселона
Алавес
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
10
Алекс Кольядо
ПВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
16
Хави Лопес
ЛЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Хота
ПВ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
1
Антонио Сивера
ВР
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
10
Алекс Кольядо
ПВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
Остались в запасе
16
Хави Лопес
ЛЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Хота
ПВ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
1
Антонио Сивера
ВР
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Барселона - Алавес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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