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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Алавес
Осасуна - Алавес: обзор матча 31 декабря 2020
Осасуна
31.12.2020, четверг, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
68'
Р. Торрес
75'
Лукас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Алавес
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Х. Монкайола
90'
+3
Замена
Джони
️️️️
Р. Гарсия
90'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Торрес
90'
82'
Желтая карточка
Хота
77'
Замена
Хота
️️️️
Т. Пина
76'
Замена
Т. Тавареш
️️️️
Х. Наварро
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Лукас
Желтая карточка
Ойер
73'
ГОЛ! 1:0!
Р. Торрес
Пас отдал
Э. Гальего
68'
67'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Э. Мендес
Желтая карточка
С. Эррера
64'
55'
Желтая карточка
Ф. Лежен
Замена
Э. Гальего
️️️️
Х. Кальери
46'
46'
Замена
Лукас
️️️️
Дейверсон
Желтая карточка
Х. Кальери
41'
40'
Желтая карточка
Дейверсон
37'
Желтая карточка
Т. Пина
Замена
С. Эррера
️️️️
А. Будимир
13'
Красная карточка
Рубен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
23
Рубен
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Осасуна
1
Иван Мартинес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
24
Хота
ПВ
7
Лукас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Рубен
3
Крус
15
Эрнандес
5
Гарсия
22
Видаль
6
Ойер
7
Монкайола
14
Гарсия
10
Торрес
17
Будимир
9
Кальери
4-3-1-2
1
Пачеко
23
Наварро
5
Лагвардия
24
Лежен
5
Дуарте
7
Мендес
19
Гарсия
17
Пина
11
Риоха
16
Дейверсон
13
Хоселу
7
Монкайола
24
Мартинес
24
Мартинес
7
Монкайола
10
Торрес
11
Барха
11
Барха
10
Торрес
14
Гарсия
24
Джони
24
Джони
14
Гарсия
17
Будимир
1
Эррера
1
Эррера
17
Будимир
9
Кальери
18
Гальего
18
Гальего
9
Кальери
7
Мендес
17
Сайнс
17
Сайнс
7
Мендес
17
Пина
24
Хота
24
Хота
17
Пина
23
Наварро
15
Тавареш
15
Тавареш
23
Наварро
16
Дейверсон
7
Лукас
7
Лукас
16
Дейверсон
Остались в запасе
Осасуна
Алавес
1
Иван Мартинес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
3
Адриан Марин
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
1
Иван Мартинес
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Осасуна - Алавес
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
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