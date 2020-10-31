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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Барселона
Алавес - Барселона: обзор матча 31 октября 2020
Алавес
31.10.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
31'
Л. Риоха
63'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Барселона
Желтая карточка
Р. Дуарте
87'
78'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Фати
Замена
А. Марин
️️️️
Т. Пина
72'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Л. Риоха
72'
69'
Замена
С. Дест
️️️️
Ж. Альба
63'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Вторая желтая
Хота
62'
Замена
Т. Тавареш
️️️️
Э. Мендес
58'
Замена
Хоселу
️️️️
Дейверсон
57'
46'
Замена
Педри
️️️️
К. Лангле
46'
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Бускетс
46'
Замена
Тринкау
️️️️
У. Дембеле
44'
Желтая карточка
С. Бускетс
44'
Желтая карточка
К. Лангле
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Х. Наварро
41'
39'
Желтая карточка
Л. Месси
ГОЛ! 1:0!
Л. Риоха
31'
Желтая карточка
Дейверсон
22'
Желтая карточка
Хота
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
24
Хота
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Барселона
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Педри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-3-2-1
1
Пачеко
5
Дуарте
24
Лежен
5
Лагвардия
23
Наварро
17
Пина
6
Батталья
7
Мендес
11
Риоха
24
Хота
16
Дейверсон
3-1-2-3-1
33
Нето
2
Лангле
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
10
Месси
10
Дембеле
31
Фати
7
Гризманн
23
Наварро
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
23
Наварро
17
Пина
3
Марин
3
Марин
17
Пина
7
Мендес
15
Тавареш
15
Тавареш
7
Мендес
11
Риоха
19
Гарсия
19
Гарсия
11
Риоха
16
Дейверсон
13
Хоселу
13
Хоселу
16
Дейверсон
2
Лангле
8
Педри
8
Педри
2
Лангле
18
Альба
8
Дест
8
Дест
18
Альба
5
Бускетс
15
Пьянич
15
Пьянич
5
Бускетс
10
Дембеле
7
Тринкау
7
Тринкау
10
Дембеле
31
Фати
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
31
Фати
Остались в запасе
Алавес
Барселона
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Алавес - Барселона
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
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