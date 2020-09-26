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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Хетафе
Алавес - Хетафе: обзор матча 26 сентября 2020
Алавес
26.09.2020, суббота, 14:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Хетафе
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Э. Мендес
88'
88'
Замена
Д. Тимор
️️️️
Н. Максимович
83'
Желтая карточка
Д. Суарес
Замена
Лукас
️️️️
Дейверсон
81'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Р. Батталья
80'
Желтая карточка
Ф. Лежен
74'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Л. Риоха
69'
Желтая карточка
Р. Батталья
65'
61'
Замена
Анхель
️️️️
К. Эрнандес
59'
Желтая карточка
Д. Джене
46'
Замена
Э. Унал
️️️️
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Серхи Гарсия
ЦП
28
Пепе Бланко
ЦП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Лукас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
9
Анхель
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пачеко
5
Дуарте
24
Лежен
5
Лагвардия
23
Наварро
8
Понс
6
Батталья
7
Мендес
11
Риоха
16
Дейверсон
13
Хоселу
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
3
Этчейта
12
Ньом
17
Кукурелья
88
Максимович
8
Арамбарри
17
Мата
9
Эрнандес
11
Риоха
16
Лопес
16
Лопес
11
Риоха
7
Мендес
17
Сайнс
17
Сайнс
7
Мендес
6
Батталья
19
Гарсия
19
Гарсия
6
Батталья
16
Дейверсон
7
Лукас
7
Лукас
16
Дейверсон
88
Максимович
24
Тимор
24
Тимор
88
Максимович
9
Эрнандес
9
Анхель
9
Анхель
9
Эрнандес
17
Мата
20
Унал
20
Унал
17
Мата
Остались в запасе
Алавес
Хетафе
3
Адриан Марин
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Серхи Гарсия
ЦП
28
Пепе Бланко
ЦП
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
18
Анте Палаверса
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Серхи Гарсия
ЦП
28
Пепе Бланко
ЦП
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
18
Анте Палаверса
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Алавес - Хетафе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
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