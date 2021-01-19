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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Севилья
Алавес - Севилья: обзор матча 19 января 2021
Алавес
19.01.2021, вторник, 23:30
Испания. Примера, 19 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
12'
Э. Мендес
3'
Ю. Эн-Несири
30'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Севилья
90'
+2
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Ю. Эн-Несири
90'
+2
Замена
О. Торрес
️️️️
Сусо
Пенальти не реализован!
Хоселу
90'
+1
90'
Желтая карточка
Х. Навас
89'
Желтая карточка
Я. Буну
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Пина
87'
81'
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
78'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Х. Хордан
Желтая карточка
П. Понс
72'
Замена
Хота
️️️️
Л. Риоха
69'
Замена
Дейверсон
️️️️
Э. Мендес
69'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
М. Агиррегабирия
63'
63'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Л. Окампос
Желтая карточка
Э. Мендес
56'
Желтая карточка
Ф. Лежен
48'
30'
ГОЛ! 1:2!
Сусо
Пас отдал
Х. Хордан
ГОЛ! 1:1!
Э. Мендес
Пас отдал
Х. Наварро
12'
3'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Х. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Адриан Марин
ЛЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
24
Хота
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
24
Лежен
5
Дуарте
23
Наварро
17
Пина
6
Батталья
7
Мендес
11
Риоха
13
Хоселу
4-1-2-2-1
37
Буну
16
Навас
21
Гомес
23
Кунде
21
Акунья
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
10
Сусо
7
Окампос
21
Эн-Несири
20
Агиррегабирия
17
Сайнс
17
Сайнс
20
Агиррегабирия
11
Риоха
24
Хота
24
Хота
11
Риоха
17
Пина
19
Гарсия
19
Гарсия
17
Пина
7
Мендес
16
Дейверсон
16
Дейверсон
7
Мендес
10
Сусо
8
Торрес
8
Торрес
10
Сусо
19
Хордан
8
Гудель
8
Гудель
19
Хордан
21
Эн-Несири
20
Васкес
20
Васкес
21
Эн-Несири
7
Окампос
26
де Йонг
26
де Йонг
7
Окампос
Остались в запасе
Алавес
Севилья
77
Стефан Келлер
ЦЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
8
Пере Понс
ОП
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Асьер Гаритано
11
Уссама Идрисси
ЛВ
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
77
Стефан Келлер
ЦЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
8
Пере Понс
ОП
18
Бурги
ЛВ
Остались в запасе
11
Уссама Идрисси
ЛВ
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Алавес - Севилья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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