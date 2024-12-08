Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сисиньо - статистика

Завершил карьеру
26 декабря 1988 (37)
#40 | Защитник
168 см
Болгария | Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баия
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
3 : 0
04.12.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Баия
1 : 1
24.11.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
1 : 2
21.11.2024
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Жувентуде
2 : 1
10.11.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Баия
0 : 3
06.11.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Васко да Гама
3 : 2
29.10.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Крузейро
1 : 1
19.10.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Баия
0 : 2
06.10.2024
Фламенго
Был в запасе
71'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
1 : 0
30.09.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Форталеза
4 : 1
22.09.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Баия
3 : 0
16.09.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Баия
0 : 0
25.08.2024
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Гремио
0 : 2
17.08.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
2 : 0
11.08.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Баия
1 : 2
13.07.2024
Куяба
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
11.07.2024
Баия
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Палмейрас
2 : 0
08.07.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Баия
2 : 0
05.07.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сан-Паулу
3 : 1
30.06.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Баия
2 : 1
27.06.2024
Васко да Гама
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Баия
3 : 1
23.06.2024
Крузейро
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Фламенго
2 : 1
21.06.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крисиума
2 : 2
17.06.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Баия
2 : 0
14.06.2024
Форталеза
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Баия
2 : 0
14.06.2024
Форталеза
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
02.06.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Баия
1 : 0
13.05.2024
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Ботафого
1 : 2
06.05.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
1 : 0
28.04.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+