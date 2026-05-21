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€ 900 тыс

Яку Мейте - статистика

Дамак
11 февраля 1996 (30), Париж
#11 | Полузащитник
184 см | 82 кг
Кот-д'Ивуар | Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дамак
21
5
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
61' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
83' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
87' - 60'
73'
86'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
1' - 46'
45'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Дамак
2 : 0
23.04.2026
Аль-Охдуд
1' - 87'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Дамак
1 : 1
09.04.2026
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Ахли
3 : 0
04.04.2026
Дамак
1' - 79'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Нажма
1 : 3
12.03.2026
Дамак
1' - 90'
64'
56'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Дамак
3 : 0
05.03.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Фат
1 : 1
26.02.2026
Дамак
1' - 86'
16'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Дамак
0 : 1
23.02.2026
Аль-Ахли
1' - 90'
90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Дамак
1 : 3
20.02.2026
Аль-Шабаб
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Дамак
2 : 1
12.02.2026
Аль-Таавун
1' - 90'
34, 82'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Иттифак
2 : 0
06.02.2026
Дамак
1' - 82'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Дамак
0 : 0
03.02.2026
Аль-Холуд
1' - 77'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Хазм
2 : 1
26.01.2026
Дамак
46' - 90'
72'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Дамак
1 : 2
21.01.2026
Аль-Наср
60' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Фейха
1 : 1
17.01.2026
Дамак
71' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Дамак
0 : 0
22.11.2025
Аль-Нажма
1' - 55'
53'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак
1 : 3
26.09.2025
Аль-Иттифак
63' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Дамак
1 : 1
28.08.2025
Аль-Хазм
1' - 89'
34'
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