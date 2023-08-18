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Кардифф
Мидлсбро
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
9 января, 11:50
0
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
18 августа 2023, 17:14
0
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
16 июля 2023, 11:53
1
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
2 июля 2023, 10:50
0
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
16 мая 2023, 11:28
2
Бэйл посетил базу «Кардиффа» из Чемпионшипа
23 июня 2022, 07:58
0
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
9 января, 11:50
0
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Последние матчи
Все
Кардифф
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
4 : 1
28.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
0 : 2
21.09.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Дерби Каунти
1 : 0
14.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
4 : 1
28.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
0 : 2
21.09.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Дерби Каунти
1 : 0
14.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Кардифф
0 : 2
31.08.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Кардифф
3 : 5
28.08.2024
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Кардифф
0 : 2
31.08.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Мидлсбро
0 : 5
27.08.2024
Сток Сити

Кардифф - Мидлсбро: обзор матча 31 августа 2024

Кардифф
31.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 2
Матч завершен
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Мидлсбро
55' М. Кларк
82' А. Рэмзи (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кардифф - Мидлсбро
Матч завершен
90'
Замена
Мика Хэмилтон ️️️️➡️️ Финн Азаз
82'
ГОЛ в свои ворота! 0:2! Аарон Рэмзи
Замена
Каллум Робинсон ️️️️➡️️ Вилфрид Канга
73'
70'
Замена
Алекс Гилберт ️️️️➡️️ Томми Конвей
70'
Замена
Эммануэль Латте-Лат ️️️️➡️️ Делано Бургзорг
69'
Желтая карточка
Эйдан Моррис
Замена
Рубин Колуилл ️️️️➡️️ Алекс Робертсон
62'
Замена
Анвар Эль-Гази ️️️️➡️️ Крис Уиллок
62'
55'
ГОЛ! 0:1! Мэтт Кларк
Пас отдал Финн Азаз
Замена
Ollie Tanner ️️️️➡️️ Яку Мейте
46'
Замена
Димитриос Гутас ️️️️➡️️ Йеспер Даланд
43'
Желтая карточка
Йеспер Даланд
39'
Желтая карточка
Манолис Сиопис
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Этан Хорват
ВР
5
Йеспер Даланд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
10
Аарон Рэмзи
(К) ЦП
19
Яку Мейте
ЦП
3
Манолис Сиопис
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
11
Каллум О'Доуда
ЦП
16
Крис Уиллок
ЛВ
15
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Мидлсбро
1
Сени Дьенг
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
(К) ПЗ
15
Анферни Дейкстел
ПЗ
7
Хэйден Хакни
ЦП
18
Эйдан Моррис
ЦП
20
Финн Азаз
АП
10
Делано Бургзорг
ЛВ
11
Исайя Джонс
ПВ
22
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Кардифф
21
Джейк Анвик
ВР
23
Джоэл Баган
ЛЗ
4
Димитриос Гутас
ЦЗ
45
Cian Ashford
ЦП
35
Энди Риномхота
ЦП
27
Рубин Колуилл
АП
20
Анвар Эль-Гази
ПВ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
32
Ollie Tanner
ЦФ
Мидлсбро
44
Nathan Simpson
ЦЗ
41
Harley Hunt
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
17
Мика Хэмилтон
АП
49
Лау МакКейб
АП
14
Алекс Гилберт
ЛВ
31
Solomon Brynn
ЦФ
43
Charlie Lennon
ЦФ
9
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
3-5-1-1
1
Хорват
5
Даланд
12
Чамберс
38
Нг
19
Мейте
3
Сиопис
18
Робертсон
11
О'Доуда
10
Рэмзи
16
Уиллок
15
Канга
4-2-3-1
1
Дьенг
15
Дейкстел
12
Эйлинг
5
Кларк
30
Боржес
7
Хакни
18
Моррис
11
Джонс
20
Азаз
10
Бургзорг
22
Конвей
5
Даланд
4
Гутас
4
Гутас
5
Даланд
18
Робертсон
27
Колуилл
27
Колуилл
18
Робертсон
16
Уиллок
20
Эль-Гази
20
Эль-Гази
16
Уиллок
15
Канга
47
Робинсон
47
Робинсон
15
Канга
19
Мейте
32
32
19
Мейте
20
Азаз
17
Хэмилтон
17
Хэмилтон
20
Азаз
22
Конвей
14
Гилберт
14
Гилберт
22
Конвей
10
Бургзорг
9
Латте-Лат
9
Латте-Лат
10
Бургзорг
Остались в запасе
Кардифф
Мидлсбро
21
Джейк Анвик
ВР
23
Джоэл Баган
ЛЗ
45
Cian Ashford
ЦП
35
Энди Риномхота
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
44
Nathan Simpson
ЦЗ
41
Harley Hunt
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
49
Лау МакКейб
АП
31
Solomon Brynn
ЦФ
43
Charlie Lennon
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
21
Джейк Анвик
ВР
23
Джоэл Баган
ЛЗ
45
Cian Ashford
ЦП
35
Энди Риномхота
ЦП
Остались в запасе
44
Nathan Simpson
ЦЗ
41
Harley Hunt
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
49
Лау МакКейб
АП
31
Solomon Brynn
ЦФ
43
Charlie Lennon
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Кардифф - Мидлсбро
2
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
13
10
Офсайды
7
2
Количество передач
434
411
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.79
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Andy Davies, England
Стадион:
Кардифф Сити
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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