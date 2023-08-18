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Бэйл посетил базу «Кардиффа» из Чемпионшипа
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб