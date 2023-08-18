Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
«Арсенал» отдал в аренду вратаря сборной Исландии
Рэмзи вернулся в родной «Кардифф» спустя 12 лет
Принадлежащий ЦСКА Эджуке может оказаться в Уэльсе
«Кардифф» требует от «Нанта» 110 миллионов из-за смерти Салы
Бэйл посетил базу «Кардиффа» из Чемпионшипа
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты